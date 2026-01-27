Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beteiligt waren dabei ein 24-jähriger Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit und ein 32-jähriger Mann, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.

Bedrohung mit Messer am Morgen

Gegen 09.00 Uhr bedrohte der jüngere der beiden Männer den 32-Jährigen mit einem Messer. Trotz dieser Bedrohung eskalierte die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung ohne Einsatz von Waffen.

Gegenseitige Verletzungen und Polizeiermittlungen

Beide Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung gegenseitig. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft den Vorfall unter anderem im Hinblick auf gefährliche Körperverletzung.