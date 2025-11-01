Newsletter
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Messerangriff vor Diskothek in Regenstauf: Zwei Schwerverletzte, Tatverdächtiger festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich vor einer Diskothek in Regenstauf ein schwerer Zwischenfall: Ein 34-jähriger Mann verletzte zwei Besucher mit einem Messer, bevor er von der Polizei festgenommen wurde. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Streit eskaliert vor der Diskothek

Der Vorfall begann gegen 2:15 Uhr, als ein deutscher 34-Jähriger in Begleitung einer 53-jährigen Frau mit dem Sicherheitspersonal der Diskothek aneinandergeriet. Dabei führte der Mann ein Messer mit sich und versuchte, dieses gegen das Sicherheitspersonal einzusetzen. Der Security-Mitarbeiter konnte den Angriff jedoch abwehren.

Angriff auf zwei Diskobesucher

Nachdem der Streit mit dem Sicherheitspersonal beendet war, griff der Mann unvermittelt zwei weitere Besucher der Diskothek an – beide deutsche Männer im Alter von 31 und 49 Jahren – und fügte ihnen Schnitt- und Stichverletzungen zu. Der Angreifer flüchtete zunächst in Richtung Stadtgebiet.

Polizei fasst Tatverdächtigen

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Beide Opfer erlitten schwere Verletzungen und wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Der genaue Hergang und die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt und Teil der laufenden Ermittlungen. Der Tatverdächtige wird einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

