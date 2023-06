In der ostfranzösischen Stadt Annecy hat ein Mann am Donnerstag mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Der Angreifer stach offenbar auf einem Spielplatz auf mehrere Kinder und mindestens einen Erwachsenen ein. Mehrere Opfer schweben in Lebensgefahr. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.