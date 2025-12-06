Newsletter
Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des 5. Dezembers ein tragisches Verbrechen. Eine Frau wurde in der Richard-Strauß-Straße erstochen.

Angriff in der Richard-Strauß-Straße

Ein 49-jähriger Mann türkischer Herkunft griff seine 45-jährige deutsche Ex-Partnerin mit einem Küchenmesser an. Die Tat ereignete sich in der Richard-Strauß-Straße. In einem verzweifelten Versuch, ihre Mutter zu retten, griffen die 29- und 17-jährigen Söhne der Frau ein und versuchten, den Angreifer mit Tritten und Schlägen zu stoppen.

Frau erliegt ihren Verletzungen

Die schwer verletzte Frau wurde schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht, erlag jedoch kurz darauf ihren Verletzungen. Auch der Täter wurde schwer verletzt und unter polizeilicher Bewachung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen

Nach dem Vorfall sperrte die Polizei den Tatort großräumig ab und führte zahlreiche Zeugenbefragungen in einer Betreuungsstelle durch. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernimmt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt die Untersuchung des Falls. Auch am Folgetag werden weiterhin polizeiliche Maßnahmen am Tatort durchgeführt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

