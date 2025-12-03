Messerbedrohung in Pfeffenhausener Unterkunft endet friedlich nach Verhandlungen

PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Mehrere Einsatzkräfte, darunter Spezialkräfte sowie die Zentralen Einsatzdienste (ZED) aus Landshut, wurden heute zu einer Gemeinschaftsunterkunft in die Siegenburger Straße gerufen.

Bedrohung mit Messer in Unterkunft

Am Mittwoch, den 03.12.2025, ging kurz nach 07:00 Uhr eine Mitteilung bei der Polizeieinsatzzentrale ein. Ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft meldete, dass er von einer 40-jährigen Ukrainerin mit einem Messer bedroht wurde. Der Bewohner konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, während sich die Frau in einer Toilette einschloss. Sie drohte anschließend, sich selbst und die Einsatzkräfte mit dem Messer zu verletzen.

Verhandlungen führen zu friedlichem Ende

Gegen 09:45 Uhr konnte der Einsatz ohne Zwischenfälle beendet werden. Nach entsprechenden Verhandlungen verließ die Frau freiwillig die versperrte Toilette. Die angeforderten Spezialkräfte mussten nicht eingreifen. Die alkoholisierte Frau wurde nach einer medizinischen Untersuchung wegen eines möglichen psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik eingewiesen.

Veröffentlicht: 03.12.2025, 10:00 Uhr