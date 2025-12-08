Messerbedrohung in Regensburg Arcaden: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung an Jugendlichen

Regensburg – Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Vorfall in den Regensburg Arcaden, bei dem zwei Jugendliche von zwei Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld genötigt wurden. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Überfall in den Regensburg Arcaden

Die beiden 17-jährigen Deutschen waren am 5. Dezember gegen 13:30 Uhr in den Regensburg Arcaden unterwegs, als sie von den Unbekannten angesprochen und aus dem Gebäude gedrängt wurden. Einer der Männer zog ein Messer und forderte Geld, woraufhin der Geschädigte einen geringen zweistelligen Betrag von einem Bankautomaten abhob. Ein Täter nahm das Geld entgegen und die Männer flüchteten.

Erste Festnahme nach der Tat

Die betroffenen Jugendlichen zeigten den Vorfall umgehend bei der Polizei an. Bereits in der Nähe der Arcaden konnte die Polizei einen Tatverdächtigen, einen 15-jährigen Iraker, stellen. Der zweite Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Beschreibung des flüchtigen Täters

Männlich, etwa 17-18 Jahre alt

1,75 m groß

Breiter Körperbau mit auffällig breitem Gang

Südländisches Aussehen

Haare nach hinten gegelt

Trug eine schwarze Jacke mit gelben Akzenten

Soll im Stadtteil Königswiesen wohnen

Die Kriminalpolizei Regensburg führt Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu wenden.