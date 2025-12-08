Messerstecherei und Metallattacke: Haftbefehle nach Gewaltvorfall am Coburger Bahnhof

COBURG. Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit im Bereich des Bahnhofs, bei dem ein Messer und ein Metallspieß zum Einsatz kamen. Die Kriminalpolizei Coburg sucht dringend Zeugen.

Streit unter vier Männern eskaliert am Bahnhof

Ein 22-jähriger Mann rief gegen 18.20 Uhr die Polizei, weil er angeblich angegriffen wurde. Doch die Ermittlungen der Polizei zeichnen ein anderes Bild des Geschehens. Nach aktuellem Stand ereignete sich die körperliche Auseinandersetzung um 17.30 Uhr im Bahnhofgebäude zwischen vier syrischen Männern. Dabei gerieten zunächst ein 22-Jähriger und ein 15-Jähriger aneinander.

Angriff mit Messer und Metallspieß

Der Konflikt verlagerte sich später auf den Bahnhofsvorplatz, wo der 22-Jährige ein Messer und ein 27-Jähriger einen Metallspieß benutzten, um aufeinander einzustechen bzw. einzuschlagen. Beide Beteiligte erlitten dabei leichte Verletzungen, bevor sie in verschiedene Richtungen flohen. Die Polizei konnte alle vier Männer schnell identifizieren.

Haftbefehl gegen Tatverdächtige

Am Freitagmittag erging Haftbefehl gegen den vermeintlichen Messerstecher wegen versuchten Totschlags sowie gegen den mit dem Metallspieß bewaffneten Verdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Beide Tatverdächtige befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Coburg weiter. Zeugen, die die Auseinandersetzung im Bahnhofgebäude oder auf dem Bahnhofsvorplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Coburg unter 09561/645-0 zu melden.