Messingleuchter aus Ansbacher Kirche gestohlen: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ANSBACH – In der Zeit zwischen Dienstagmorgen, dem 14. Oktober 2025, und Donnerstagnachmittag, dem 16. Oktober 2025, wurden aus einer Kirche in Ansbach Messingleuchter gestohlen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, und die Polizei sucht nach Zeugen.

Diebstahl am Karlsplatz

Von einem Altar in der Kirche am Karlsplatz wurden die Messingleuchter entwendet. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09:30 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Donnerstag. Die gestohlenen Leuchter haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Tatort wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

