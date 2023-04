Metallica auf Platz eins der deutschen Album-Charts

Die Band Metallica steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. „72 Seasons“ markiert damit das zehnte Nummer-eins-Album der kalifornischen Band.

Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Rudy Giovannini („Hast Du Zeit“) und Herbert Grönemeyer („Das ist los“). In den Single-Charts bleiben Udo Lindenberg und Apache 207 mit „Komet“ auf Rang eins. Hinter RAF Camora und Luciano („All Night“, zwei), Miley Cyrus („Flowers“, drei) und Apache 207 („Breaking Your Heart“, vier) gelingt David Kushner mit „Daylight“ der Einstieg in die Top 5. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.