Mering | Baukran gerät in 15.000 Volt führendes Stromkabel der Bahn

Zu einem Kontakt eines Baukrans mit der 15.000 Volt führenden Versorgungskabel der Oberleitung ist es am Montagmittag (5. Oktober) am Bahnhof Mering gekommen. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord informierte die zuständige Augsburger Bundespolizei über eine beschädigte Oberleitung im Bereich des Meringer Bahnhofs. Nach dem Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass die Kette eines Baukrans mit der Versorgungsleitung der Oberleitung in Kontakt kam. Der 26-jährige Kranführer, der sein Arbeitsgerät mit einer Fernbedienung steuerte, hatte versucht einen LKW mit Baustoffen abzuladen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein heftiger Windstoß die Ursache dafür sein, dass sich die Kette in dem Stromkabel der Bahnstrecke von Augsburg nach München verfing. Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verzögerungen im Bahnverkehr. Zudem entstand ein Sachschaden an der an der Stromversorgung der Bahnstrecke von etwa 5.000 Euro.

Die Bundespolizei leitete gegen den Kranführer eine Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.