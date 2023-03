Michael Jahnke gehört zu Bayerns besten  Auszubildenden 

Michael Jahnke aus Dachau gehört zu den besten Auszubildenden Bayerns. Er hat seine Ausbildung zum Werkstoffprüfer als Landesbester abgeschlossen. Jens Walter, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben für den Wirtschaftsraum Augsburg, gratulierte dem erfolgreichen Absolventen und dem Ausbildungsbetrieb bei einem Firmenbesuch. Michael Jahnke hat seine Ausbildung bei der Firma MAN Energy Solutions SE aus Augsburg absolviert.

Die MAN Energy Solutions SE blickt in ihrem Augsburger Standort auf eine hundert Jahre alte Historie in der erfolgreichen Ausbildung zurück. So lange werden junge Menschen am Start ihrer Karriere für die verschiedenen Berufswege vorbereitet. In der Vergangenheit gelang es den Azubis von MAN Energy Solutions bereits einige Male, Landes- und Bundespreise zu gewinnen. Michael Jahnke hat seine Ausbildung als Werkstoffprüfer mit der Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik als Jahresbester abgeschlossen. Dazu gratuliertem ihm auch die Mitglieder des Bayerischen Landtages Andreas Jäckel und Johannes Hintersberger. Die Ausbilder bescheinigen Michael Jahnke eine schnelle Auffassungsgabe, sodass er bereits in den ersten Ausbildungsmonaten einen echten Mehrwert für den Fachbereich leisten konnte. Dieses Bild hat er nun als landesbester Azubi bestätigt.

Bayerisch-Schwaben stellt zehn Landesbeste

Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 130 Landesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet. Aus Bayerisch-Schwaben stammen zehn der Landesbeste, vier von ihnen sind auch auf Bundesebene ganz vorne. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Auch Michael Jahnke erzielte einen hervorragenden Abschluss und erhielt 92 von 100 möglichen Punkten.

Leistung ist Beleg für hohe Ausbildungsqualität

IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter würdigte bei seinem Besuch das Engagement um die duale Ausbildung. „Die Qualität der beruflichen Bildung in unserer Region ist sehr hoch. Das zeigt die Leistung von Michael Jahnke und der vielen anderen hervorragenden Auszubildenden ganz deutlich“, so Walter. „Das ist auch ein Verdienst unserer schwabenweit mehr als 4.500 Ausbildungsbetriebe, die junge Menschen in hervorragender Weise qualifizieren und sich damit gegen den Fachkräftemangel stemmen.“ Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 9.000 Absolventen in Bayerisch Schwaben.