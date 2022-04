Michael Schulte, Glockenbach und mehr kommen zum FRIEDENSFESTival nach Augsburg

Seit 1650 feiert man am 08. August Augsburg das Friedensfest in Augsburg, am 07. August findet 2022 erstmalig das FRIEDENSFESTival statt. Anlässlich des Friedensfestes und den damit verbundenen Feiertag organisieren BOB’S und der Augsburger Radio Sender Radio Fantasy gemeinsam ein FRIEDENSFESTival.

Nachdem SOMMER AM KIEZ das Abschlusskonzert am 06.08.2022 auf dem Gaswerk Gelände feiert, wird die Bühne noch nicht abgebaut, sondern noch weiter genutzt. „Auf dem Gaswerk Gelände fahren wir dieses Jahr große Geschütze auf, wir haben eine viermal so große Bühne wie auf dem Helmut-Haller-Platz, ein fettes Soundsystem und natürlich eine Kapazität von bis zu 8.000 Personen auf dem Gelände, da wäre es schade, wenn man das nicht ausnutzt“, so Chris Ress von BOB’S. Für das Augsburger FRIEDENSFESTival gibt es ausnahmsweise keinen Punkrock, wie man es sonst von SOMMER AM KIEZ gewöhnt ist, sondern aktuellen Pop Sound aus den deutschen Charts. „Es spukt schon länger bei uns und Bob im Kopf herum, unsere Leidenschaft für Musik und Events zu verbinden und gemeinsam eine Veranstaltung zu organisieren. Nach gut zwei Jahren Pandemie ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür!“, erzählt Radio Fantasy Geschäftsführer Andreas Dürr. Nach ein paar Gesprächen ist dann das FRIEDENSFESTival daraus entstanden. Die Besucher*innen erwartet nicht nur ein/e Künstler*in, sondern gleich vier nationale Top Acts.

Auf der Bühne werden Michael Schulte, Glockenbach, ClockClock und Leony stehen. Damit treten vier nationale Interpreten aus der aktuellen Top 10 der deutschen Radiocharts auf dem Augsburger FRIEDENSFESTival auf. Auch Booker Thomas Kluge aus dem BOB’S Team ist happy über die Wahl der Künstler*innen: „Wir haben hier eine schöne Mischung aus deutschen Pop-Sound und elektronischer Popmusik zusammengestellt, das wird eine richtig runde Sache und fette Party.“

Michael Schulte wurde 2012 aus der Castingshow „The Voice of Germany” bekannt und vertrat Deutschland schon beim Eurovision Song in Lissabon. Seitdem ist er erfolgreich in den deutschen Charts zu hören. Auch Glockenbach läuft derzeit im Radio rauf und runter, bereits zum zweiten Mal arbeiten die Produzenten von Glockenbach mit dem Trio von ClockClock zusammen und werden auch beim FRIEDENSFESTival zusammen auf der Bühne performen. Vergangenes Jahr wurde die Solokünstlerin Leony noch mit dem „Durchstarter*in des Jahres 2021“ ausgezeichnet, 2022 kommt sie nach Augsburg.

Aber auch die Augsburger Künstler*innen sollen auf dem FRIEDENSFESTival nicht zu kurz kommen. „Wir wollen lokale Musiker*innen unterstützen und junge Künstler*innen fördern und werden deshalb über unsere Radio Fantasy Kanäle einen Aufruf starten, um noch zwei lokale Bands auf die Bühne zu holen.“, so Andreas Dürr.

Der eigentliche Anlass war das Augsburger Friedensfest und den damit verbundene „extra Feiertag“ für die Augsburger*innen. „Nachdem sich die Russland–Ukraine-Krise immer mehr zugespitzt hat, war es uns ein Anliegen, nicht nur den Frieden in Augsburg zu feiern, sondern für den Frieden in der ganzen Welt“, so Dürr. Nach kurzen Überlegungen, wie man am besten helfen kann, haben BOB’S und Radio Fantasy gemeinsam entschieden, die Reinerlöse aus dem Ticketverkauf an den Ukrainischen Verein Augsburg e. V. zu spenden. „Wir sind derzeit über jede Sach- und Geldspende für unser Land dankbar und können versichern, dass die Spenden dort ankommen, wo sie derzeit am nötigsten gebraucht werden“ versichert der stellvertretende Vorsitzende vom Ukrainischen Verein Augsburg e.V. Dr. Yarema Okhrin.

Besonders stolz darauf sind die Augsburger Unternehmer, dass auch Oberbürgermeisterin Eva Weber das FRIEDENSFESTival unterstützt und die Schirmherrschaft übernimmt. Das FRIEDENSFESTival wird zudem Bestandteil des AUGSBURGER STADTSOMMERS sein.

BOB’S und Radio Fantasy sind sich einig, dass es nichts Besseres gibt, als Gutes zu tun und dabei noch eine gute Zeit zu haben. Beide Unternehmen sind sich sicher, dass das Event auch bei den Augsburger*innen gut ankommen wird.

Einzel- und Familientickets gibt es ab sofort online unter www.fantasy.de, in allen Filialen der Bäckerei CUMPANUM sowie in allen BOB’S Standorten in Augsburg und Gersthofen. Einlass zum Augsburger FRIEDENSFESTival am 7. August ist ab 16 Uh