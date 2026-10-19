Michelau: 99-jähriger Autofahrer stirbt nach Baumunfall

Ein 99-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag zwischen Michelau in Oberfranken und Schney tödlich verunglückt.

Der Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße von Michelau in Richtung Schney unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Nachfolgende Autofahrer hielten an und leisteten Erste Hilfe. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann aus dem Landkreis Lichtenfels noch an der Unfallstelle.

Am Einsatzort waren mehrere Rettungskräfte und Feuerwehrleute sowie ein Staatsanwalt aus Coburg und mehrere Polizeibeamte der Polizei Lichtenfels.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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