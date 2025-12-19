Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Middelberg verteidigt Schuldenkompromiss für Ukraine-Kredit

Von DTS Nachrichtenagentur

Der für den Haushalt zuständige Vize-Fraktionschef der Union, Mathias Middelberg, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis des EU-Gipfels – und verteidigt den Kompromiss gegen die Kritik, dass auf diese Weise gemeinsame EU-Schulden (Eurobonds) durch die Hintertür zustandekämen.

Mathias Middelberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die EU hat gezeigt, dass sie auch bei diesem sehr schwierigen Thema handlungsfähig ist”, sagte Middelberg dem Nachrichtenportal T-Online. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe hartnäckig verhandelt und so einen europäischen Kompromiss ermöglicht. “Die Kredite hierfür werden durch die EU selbst über den EU-Haushalt aufgenommen, ähnlich wie bei Next Generation EU in der Corona-Zeit. Deshalb gibt es weiterhin keine gemeinsame Verschuldung mehrerer EU-Staaten über sogenannte Eurobonds.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

