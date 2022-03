Miesbach oder Klostersee, wer wird der Playoff-Gegner der ESC Kempten Sharks

Am Sonntag entscheidet sich wer Gegner des ESC Kempten in den Playoffs wird.

Es könnte tatsächlich bis zum Ende des letzten Spieltages dauern bis Gewissheit herrscht über die Halbfinalteilnehmer um den Oberliga Aufstieg. Dabei stehen die beiden Top Teams aus Haupt und Aufstiegsrunde Klostersee und Miesbach bereits als Erster und Zweiter fest und genießen somit im Halbfinale Heimrecht. Dahinter sind die Sharks ebenfalls sicher im Halbfinale. Ob es aber Platz drei oder vier wird entscheidet sich spätestens am Sonntag. Kandidat für das vierte Ticket ist neben dem ERSC Amberg auch noch die EA Schongau, allerdings mit vier Punkten Rückstand auf die Oberpfälzer. Sollte Amberg das Heimspiel am Freitag gegen Buchloe verlieren und Schongau gleichzeitig in Peißenberg gewinnen kommt es am Sonntag zum großen Showdown zwischen den beiden in Amberg. Für die Wild Lions dagegen ist sogar noch der aktuell von Kempten belegte Platz drei möglich. Hierzu benötigen sie zwei Siege und die Sharks müssen in Miesbach leer ausgehen. Viele Rechenspiele also, letztendlich wird nach dem Wochenende feststehen wohin die Reise für Kempten geht.

Miesbach liegt der Mannschaft um Kapitän Eugen Scheffer deutlich besser, in der Vorrunde gab es zwei Heimsiege, aber mit dem 7:2 auch eine deutliche Auswärtsniederlage.

Das Team hat im Laufe der Woche hart trainiert und sich akribisch auf den Sonntagsgegner vorbereitet. Die Stärken der Rot Weißen sind hinreichend bekannt, das Team um Patrick Asselin, Bohumil Slavicek, Dusan Frosch und die Feuerreiter Brüder verfügt über viel Tiefe im Kader und ist über alle Reihen stark besetzt. Dazu steht mit Anian Geratsdorfer der Bayernliga Goalie des Monats Februar zwischen den Pfosten, ein starker Rückhalt also. Der 5:3 Sieg in der Vorrunde sowie das 6:3 über das Team von Dino Baindl in der Aufstiegsrunde machen den Sharks aber auch Mut, man weiß, wie man dem Favoriten ein Bein stellen kann. Ziel ist es auf jeden Fall den dritten Platz zu halten, womit es am nächsten Wochenende erneut gegen den TEV Miesbach gehen würde.