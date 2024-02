Miese Masche | Falsche Pflegedienstmitarbeiter bestehlen ältere Damen in Weißenhorn

Letzte Woche am frühen Freitagabend wurde eine 89-Jährige von einer unbekannten Frau an ihrer Wohnanschrift in Weißenhorn besucht. Die Frau gab sich als Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes aus und verschaffte sich und einem unbekannten Täter Zutritt zur Wohnung.

Die ältere Dame ließ die Täterin ohne Verdacht in die Wohnung. Während die unbekannte Frau diverse Fragen an die Geschädigte stellte, um sie abzulenken, nutzte ein männlicher unbekannter Täter die Situation aus und gelang unbemerkt in die Wohnung. Dort entwendete er aus dem Schlafzimmer Goldschmuck im Gesamtwert von einer niedrigen sechsstelligen Summe und verließ die Örtlichkeit unbemerkt. Die Täterin entfernte sich wenige Augenblicke später ebenfalls. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst mehrere Tage nach der Tat und kontaktierte daraufhin Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Weißenhorn. Diese nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und führten im Anschluss eine Nachbarschaftsbefragung durch. Dabei konnten Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Tätern erlangt werden.

Der männliche Täter wird als korpulent, ca. 180 cm bis 185 cm groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Die weibliche Täterin war ca. 165 cm groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Sie hatte südländisches Aussehen. Beide trugen weiße Kleidung.