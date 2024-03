Militärflugzeug in Zentralrussland abgestürzt

In der Region Iwanowo in Zentralrussland ist am Dienstag ein militärisches Transportflugzeug vom Typ IL-76 abgestürzt. An Bord seien acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Fahne von Russland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr deutscher Zeit) als die Maschine zu einem planmäßigen Flug startete. Dem Ministerium zufolge war die Absturzursache ein Brand in einem der Triebwerke während des Starts des Flugzeugs.

Weitere Details wurden in einer ersten Mitteilung nicht genannt. Es blieb zunächst auch unklar, ob es bei dem Unglück Überlebende gab.