Milliardär Richard Branson absolviert Weltraumflug

Der britische Milliardär Richard Branson hat am Sonntag mit dem Raumflugzeug „VSS Unity“ einen Weltraumflug erfolgreich absolviert. Der Gründer des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic hatte seine Reise gemeinsam mit fünf weiteren Crew-Mitgliedern vom Weltraumbahnhof Spaceport America im US-Bundesstaat New Mexico angetreten. Zwischenzeitlich wurden mehr als 80 Kilometer Höhe erreicht, was nach Definition der US-Weltraumbehörde NASA die Grenze zwischen Atmosphäre und Weltraum ist.

Nach internationaler Definition liegt die Grenze allerdings bei 100 Kilometern Höhe. Nach etwas mehr als einer Stunde landete das Raumflugzeug mit dem 70-Jährigen an Bord am Sonntagmorgen (Ortszeit) wieder sicher. Branson hatte sich zuletzt mit Jeff Bezos und Elon Musk ein „Rennen der Milliardäre“ geliefert.

Hintergrund ist die Etablierung von Weltraumtouristik.