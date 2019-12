Bei fast 150 laufenden Autobahn-Baustellen ergeben sich gegenüber den ursprünglichen Planungen Mehrkosten in Milliardenhöhe. „Mitte November 2019 waren insgesamt 443 Maßnahmen auf Bundesautobahnen im Straßenbauplan veranschlagt“, heißt es in der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, über die die Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ in ihren Donnerstagausgaben berichten. Gegenüber den ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten sind demnach 143 Vorhaben in Summe um 5,2 Milliarden Euro teurer geworden.

Autobahn-Baustelle, über dts Nachrichtenagentur

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch übte scharfe Kritik am Vorgehen des Bundesverkehrsministeriums. „Dass jede dritte Baustelle teurer ist als geplant, ist eine bemerkenswerte Minusbilanz der CSU-Minister, die seit zehn Jahren für Autobahnen verantwortlich sind“, sagte Bartsch den Zeitungen. Das Bundesverkehrsministerium erklärte, einige Maßnahmen der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit sowie Erhaltungsmaßnahmen seien bereits seit mehr als zehn Jahren im Straßenbauplan eingestellt. Sie hätten „alleine aufgrund der erheblichen Baupreissteigerungen in diesem Zeitraum zu dieser Erhöhung beitragen“. Außerdem seien einige Maßnahmen ursprünglich nur mit vorgezogenem Grunderwerb im Straßenbauplan veranschlagt worden.