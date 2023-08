Millionschaden bei Brand einer Lagerhalle in Durach-Oberkottern

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach in einer Lagerhalle in Durach/Oberkottern ein verheerender Großbrand aus, der mehrere Stunden nicht vollständig gelöscht werden konnte.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei die Bevölkerung aufgefordert, bis auf Weiteres Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brand wurde am Dienstag gegen 02:45 Uhr gemeldet, woraufhin rund 150 Feuerwehrleute aus umliegenden Gemeinden zur Brandbekämpfung anrückten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden auch Radiodurchsagen gemacht, um die Bevölkerung auf die Gefahr hinzuweisen. Nach aktuellen Informationen wurden zwei Personen durch das Feuer verletzt und werden wegen einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt. Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung mussten gegen 03:00 Uhr die Wohnhäuser in den umliegenden Straßen evakuiert werden. Die betroffenen Anwohner wurden in sichere Räumlichkeiten gebracht und betreut. Gegen 4:50 Uhr konnten die meisten von ihnen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen Millionenbetrag geschätzt.

Nachdem der Brand am späten Nachmittag erfolgreich gelöscht wurde und keine Rauchentwicklung mehr festgestellt werden kann, bleibt die Feuerwehr weiterhin vor Ort, um das Brandgut weiter zu kühlen und die Situation in den nächsten Stunden zu beobachten.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wurden in der Lagerhalle unter anderem Speichermodule und Kunststoffe gelagert. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Die Amtliche Warnmeldung wurde aufgehoben, was bedeutet, dass die vorherigen Gefahrenhinweise nicht mehr beachtet werden müssen. Es ist nicht mehr notwendig, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden oder das Gebiet insgesamt zu meiden. Verunreinigungen, die durch den Brand entstanden sind, wie zum Beispiel Ruß- und Ascherückstände, können auf herkömmliche Weise gereinigt werden.