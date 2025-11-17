Minderjährige Täter ermittelt: Steinwürfe auf Frankenschnellweg als versuchter Mord eingestuft

Am 31. Oktober 2025 ereignete sich ein schwerwiegender Zwischenfall auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg. Unbekannte Personen warfen große Steine und Platten von einer Brücke auf die Fahrbahn und beschädigten dabei mehrere Fahrzeuge. Die Nürnberger Kriminalpolizei konnte vier minderjährige Tatverdächtige ermitteln.

Steine von Eisenbahnbrücke auf Fahrzeuge geworfen

Gegen 12:35 Uhr am Tag des Vorfalls warfen die Täter fast faustgroße Steine und Platten von einer Eisenbahnbrücke in der Nähe der Dianastraße auf den Frankenschnellweg. Die Überwürfe trafen einen Mercedes frontal auf die Windschutzscheibe, ohne diese zu durchschlagen. Der 46-jährige deutsche Fahrer brachte das Fahrzeug sicher zum Stehen.

Ermittlungen der Polizei führen zu Tatverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wertete die Tat als versuchten Mord. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es schon am 24. Oktober 2025 zu einem ähnlichen Vorfall an der gleichen Stelle gekommen war, bei dem ebenfalls mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Diese Tat wurde als versuchte gefährliche Körperverletzung eingestuft.

Ermittler verteilten Zeugenaufrufe in der Umgebung des Tatorts, was zur Identifizierung der schuldigen Minderjährigen führte. Entscheidend war der Hinweis einer Schule im Nürnberger Süden, woraufhin sich Schüler meldeten und die Taten gestanden. Es handelt sich um 10- und 11-jährige Jungen verschiedener Herkunft.

Strafmündigkeit der Tatverdächtigen

Da die Beschuldigten strafunmündig sind, bleiben sie rechtlich unbestraft. Dennoch sind zivilrechtliche Schadensersatzansprüche gegen die Erziehungsberechtigten nicht ausgeschlossen. Die Ermittler führten Gespräche mit den betroffenen Familien, um die Geschehnisse aufzuklären.

