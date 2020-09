Mindestens 60 Tote bei Minenunglück im Kongo

Bei einem Minenunglück in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bereits am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bei Kamituga in der Provinz Sud-Kivu. Bei dem Bergwerk handelte es sich offensichtlich um eine Goldmine.

Demokratische Republik Kongo, über dts Nachrichtenagentur

Auf Bildern in sozialen Netzwerken waren hunderte aufgebrachte Menschen an der Unglücksstelle zu sehen. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Offenbar war nach anhaltenden Regenschauern Wasser eines nahen Flusses in die Mine geraten und hatte für einen Einsturz gesorgt.

Es soll nur wenige Überlebende gegeben haben, hieß es.