Donnerstag, Oktober 23, 2025
Politik & Wirtschaft
Mineralölwirtschaft warnt vor Preisbremse an der Zapfsäule

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Die Mineralölwirtschaft warnt vor einer Begrenzung des Preisanstiegs an Tankstellen auf einmal am Tag. Der Sprecher des Wirtschaftsverbandes “Fuels und Energie en2x”, Alexander von Gersdorff, sagte der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe), dass die Tankstellen in Deutschland in harter Konkurrenz um jeden Tankkunden stünden. “Die Preise sind weithin sichtbar, die Stationen leicht auswählbar.”

Mineralölwirtschaft Warnt Vor Preisbremse An Der Zapfsäule
Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Darüber hinaus gebe es Tank-Apps, die im Sinne der Kundschaft für noch mehr Transparenz und noch härteren Wettbewerb am Markt sorgten. Der daraus folgende permanente Wettkampf um Autofahrer führe zu den zahlreichen Preisschwankungen, “auch wenn wir manchen Unmut der Kundschaft darüber verstehen”. Wie die “Rheinische Post” berichtet, will sich der Bundesrat für eine Preisbremse nach österreichischem Vorbild starkmachen, sodass die Spritpreise nur noch einmal am Tag steigen dürfen, sinken jedoch immer.

