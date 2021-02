Miniatur-Augsburg empfängt Besucherinnen und Besucher des Rathauses

Besucherinnen und Besucher des Rathauses können die Augsburger Innenstadt jetzt auf ganz neue Art erkunden: Ein vom Rotary Club Augsburg-Fuggerstadt gestiftetes Miniaturmodell der Innenstadt ist heute offiziell an die Stadt Augsburg übergeben worden.

Die Nachbildung aus Bronze zeigt den Stadtkern Augsburgs, vom Augsburger Dom bis zur Basilika St. Ulrich und Afra, die drei Prachtbrunnen und auch die Wassertürme am Roten Tor und die Fuggersiedlung sind abgebildet. Das Relief ist im Maßstab 1:1000 angefertigt und damit insgesamt ca. 2,40 m x 1,40 m groß. Das Miniaturmodell ermöglicht es blinden Menschen, die Straßen, Wege und Gebäude der Augsburger Innenstadt zu ertasten; Handdesinfektionsmittel steht am Eingang bereit. Menschen ohne Sehbehinderung können sich dank des Modells einen Blick „von oben“ verschaffen. Besondere Gebäude sind beschriftet, sowohl in lateinischer als auch in Brailleschrift. Das Modell wurde genordet aufgestellt, sodass es exakt die reale Lage der Innenstadt widerspiegelt. Es steht rechts nehmen dem Haupteingang zum Rathaus und wird auch für Touristinnen und Touristen eine Orientierungshilfe sein.

Großzügiges Geschenk des RC Augsburg-Fuggerstadt

Das Bronzemodell wurde vom Rotary Club Augsburg-Fuggerstadt gestiftet. Clubpräsidentin Anja Marks-Schilffarth übergab es im Unteren Fletz des Rathauses an Oberbürgermeisterin Eva Weber. Diese freut sich über die neue Sehenswürdigkeit: „Ein tolles Projekt, nicht nur für Besucherinnen und Besucher der Stadt, sondern für die ganze Stadtgesellschaft.““ Auch die Vorsitzende des Behindertenbeirats, Claudia Nickl betont: „Blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung fühlen sich oft ausgegrenzt. Das Blindentastmodell wird bei Ihnen sicher für Begeisterung sorgen.“

Bronzerelief von Vater und Sohn

Angefertigt wurde das Blindentastmodell von den Bildhauern Egbert und Felix Broerken aus Westfalen. Vater und Sohn haben solche Bronzenachbildungen bereits für mehr als einhundert Städte weltweit angefertigt. Die Stadtmodelle entstehen im Wachsausschmelzverfahren, einer alten handwerklichen Kunst, die Detailtreue und Unverwüstlichkeit des bronzenen Reliefs garantiert.