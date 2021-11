Mining von Kryptowährungen – Worauf Sie achten sollten 

Mining ist der Prozess des Hinzufügens von Transaktionsdatensätzen zu Kryptowährungen, genauer gesagt dem öffentlichem Ledger vergangener Transaktionen. Dieses Hauptbuch vergangener Transaktionen wird als Blockkette bezeichnet, da es sich um eine Kette von Blöcken handelt. Die Blockchain dient dazu, Transaktionen gegenüber dem Rest des Netzwerks als stattgefunden zu bestätigen.



Mining ist der Prozess, bei dem Einzelpersonen oder Unternehmen Blöcke innerhalb der Blockchain zu lösen, indem komplexe mathematische Probleme mit Geräten wie ASICs gelöst werden. Krypto-Mining bestätigt und zeichnet Transaktionen in einer neuen Gruppe auf lineare Weise in diesem gemeinsamen öffentlichen Ledger auf, das wir „Blockchain“ nennen.



In vier Schritten zum erfolgreichen Mining



Es gibt viele Möglichkeiten, Kryptowährungen zu minen. Mit dem Aufkommen von Mining-Farmen wurde das Mining einfacher und profitabler. Hier sind vier Schritte, um mit dem Mining zu beginnen.



1) Wählen Sie Ihre Kryptowährung: Es gibt viele Kryptowährungen, mit denen Benutzer minen können. Die beste Kryptowährung für Anfänger ist wohl Monero, da sie nicht so volatil wie andere Kryptowährungen ist.



2) Sie benötigen zunächst ein Mining-Rigs; Sie können eine kaufen oder selbst bauen (letzteres ist normalerweise die billigste Option).



3) Finden Sie einen Pool: Der nächste Schritt besteht darin, einen Pool zu finden, mit dem Sie minen können. Es gibt jetzt Tausende von Pools, denen Sie beitreten können, die tägliche Dividenden basierend auf der Anzahl der Coins auszahlen, die Sie jeden Tag abgebaut haben.



4) Verbinden Sie Ihre Hardware mit Ihrem Mining-Pool.





Wie wählen Sie die beste Mining-Hardware für Sie aus?



Die Auswahl der richtigen Mining-Hardware für Sie hängt davon ab, welche Kryptowährung Sie abbauen möchten und wie viel Hash-Power Sie benötigen. Es gibt verschiedene Mining-Hardware, die verwendet werden kann, um Krypto-Coins zu erhalten. Im Allgemeinen erhält leistungsstärkere Mining-Hardware höhere Auszahlungen pro Tag. Wenn Ihr Ziel darin besteht, mit dem Mining Gewinn zu erzielen, ist es wichtig, in eine Mining-Hardware zu investieren, mit der Sie eine erhebliche Kapitalrendite erzielen können.





Vermeidbare Fehler beim Mining von Kryptowährungen



Das Mining von Kryptowährungen ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Sicher, es ist kein Hexenwerk, aber Sie müssen trotzdem wissen, was Sie tun, um häufige Fehler zu vermeiden.



Achten Sie darauf, nach den richtigen Mining-Tools zu suchen.



1. Vermeiden Sie das Herunterladen von Software oder Mining-Skripten aus unbekannten Quellen – Sie sollten Mining-Software immer von der offiziellen Website der Kryptowährung herunterladen, die Sie schürfen möchten. Diese Websites bieten auch Anweisungen zur ordnungsgemäßen Installation und Verwendung ihrer Software, damit Ihr Computer nicht in Gefahr gebracht wird.



2. Minen Sie nicht mit Ihrem Heim-Computer. Mining ist ressourcenintensiv und erfordert spezielle Software und Hardware, um richtig zu funktionieren. Die meisten Leute, die Mining auf ihren PCs ausprobieren, haben nicht genug Ressourcen oder Wissen, wie man es effizient macht.







Welche Kosten treten beim Krypto-Mining auf?



Das Mining von Krypto-Coins ist ein lukratives Geschäft und bei den aktuellen Preisen von Krypto-Coins kann es eine finanziell lohnende Karriere sein, jedoch hat das Mining seine Kosten und es ist wichtig zu wissen, was diese sind.



Mining ist teuer in Bezug auf Hardware, Strom und Kühlung. Krypto-Mining ist ein energieintensiver Prozess mit hohen Vorlaufkosten, der je nach geografischem Standort auch kompliziert sein kann.



Die Zukunft der Kryptowährungen



Kryptowährungen sind neueste dezentrale digitale Währung. Menschen können im Handumdrehen Geld an jeden überall auf der Welt überweisen, ohne dass eine zentrale Behörde oder Regierung erforderlich ist.



Heute sind über 1.500 Kryptowährungen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 600 Milliarden Euro im Umlauf. Es wird erwartet, dass diese Währungen bis 2022 einen Wert von über 1,5 Billionen Euro haben und damit mehr wert sind als Aktien und Gold zusammen.



Dies hat Investoren und Unternehmern, die nach Möglichkeiten suchen, in der Zukunft der Krypto- und Blockchain-Technologie Geld zu verdienen, einen völlig neuen Markt eröffnet. In der Zukunft der Kryptowährung wird es viele Änderungen geben. Da die Blockchain-Technologie zugänglicher wird und die Menschen Kryptowährungen mehr denn je akzeptieren, wird der Wert dieser Währungen in die Höhe schnellen. Die Zukunft der Kryptowährungen ist rosig mit vielen Möglichkeiten für Unternehmer. Es ist wichtig, die Geschichte und Relevanz heute zu verstehen, um zu wissen, wie sie sich in Zukunft auf Ihr Unternehmen auswirken könnte. (pm)