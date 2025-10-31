Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Minister uneins über Vorstoß zur Krisentauglichkeit von Schülern

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Vorstoß von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), Krieg und Katastrophen künftig im Schulunterricht zu behandeln, hat zu einer Kontroverse in der Bildungsministerkonferenz geführt, in der die zuständigen Landesminister und Senatoren zusammenarbeiten.

Minister Uneins Über Vorstoß Zur Krisentauglichkeit Von SchülernKlassenraum in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hessens Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) hält den Vorstoß für richtig. Die Rückmeldung aus der Schülerschaft dazu sei sehr positiv, sagte er dem “Handelsblatt” (Freitagausgabe). “Wir befinden uns in unruhigen Zeiten und müssen uns als ganze Gesellschaft besser für Krisenfälle wappnen”, so Schwarz. “Wir sollten unsere jungen Menschen dafür sensibilisieren, sie tragen es dann in die Familien – dann haben alle etwas davon.”

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zeigte sich ebenfalls offen. “Über die frühzeitige Sensibilisierung für mögliche Gefahren sollen Kinder und Jugendliche lernen, in einer entsprechenden Lage das Richtige zu tun”, sagte sie der Zeitung. Die Schulen leisteten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) zeigte sich skeptisch. “Ich halte von diesem Vorschlag nichts, weil er Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern unnötig Angst einflößt”, sagte Teuber dem “Handelsblatt”. Schule solle ein Raum der Sicherheit und Geborgenheit sein, in dem junge Menschen gut lernen könnten. “Panikmache ist da nicht hilfreich.”

Zuvor hatte die Präsidentin der Bildungsministerkonferenz, Simone Oldenburg (Linke), Dobrindts Vorschlag kritisiert. “Die Aussagen des Ministers zeugen nicht vom Wissen um die Aufgaben der Schule und auch nicht von der Arbeit der Lehrkräfte”, sagte Oldenburg, die auch Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern ist, dem Blatt. Weiter hieß es, die Bildungsminister der Länder kritisierten den Vorstoß des Innenministers.

Doch von einer solchen einheitlichen Position kann nicht die Rede sein. Auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) begrüßt die Zielrichtung von Dobrindts Vorstoß. Multiple Krisen und eine veränderte Sicherheitslage verunsicherten die Schüler, sagte Stenke dem “Handelsblatt”. “Sie haben Fragen und Schule ist ein Ort, um Antworten zu geben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...

Neueste Artikel