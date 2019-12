In seiner Neujahrsansprache blickt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf die politischen Errungenschaften des vergangenen Jahres zurück. Doch auch mahnende Worte hat Söder gefunden. Er sieht Gefahren durch undemokratische Entwicklungen und die Verrohung der Gesellschaft, dabei erinnert er an die tödliche Gewalttat am Nikolaustag in Augsburg.

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder blickt in seiner Neujahrsansprache nicht nur auf die politischen Errungenschaften der vergangenen zwölf Monate zurück. Das Landesoberhaupt fordert dazu auf Bayern als liebenswertes Land zu erhalten, das seine Traditionen lebt und pflegt, zugleich aber offen ist für Neues.

Wir sind für alle Bürger da: egal ob sie hier geboren, aus Deutschland zugezogen sind oder aus anderen Teilen der Welt hier ihre neue Heimat gefunden haben. Bayern ist keine Postleitzahl, sondern ein freies und frei denkendes Land. Es ist unser aller Aufgabe, dazu beizutragen, dass es keine Spaltung zwischen Stadt und Land, Alt und Jung oder modern und traditionell gibt. Zusammenführen und mitnehmen, ohne dabei stehen zu bleiben: Das ist die Philosophie meiner Staatsregierung.

Söder sieht Gefahren in einer wachsenden undemokratischen Haltung und der Verrohung der Gesellschaft.

Denn in diesen Zeiten gibt es eben auch Unsicherheit und Ängste. In der Welt ist die Demokratie nicht auf dem Vormarsch, sondern Unfreiheit und Gewalt sind an der Tagesordnung. Und Verrohung gibt es leider auch bei uns. Wir denken an das Schicksal des Feuerwehrmanns von Augsburg und trauern mit seiner Familie.

Söder erklärt in seiner Ansprache Schutz und Sicherheit seiner Bürger als Kernaufgabe des Staates. „Ich will, dass sich alle Bürger im Freistaat sicher fühlen und hier ihr Glück finden können. Wir lehnen daher jede Form von Hass und Hetze, Rassismus und Antisemitismus ab. Wer bei uns lebt, soll sich auf den Staat verlassen können. Wer dagegen die Freiheit und die Würde der Menschen in Wort und Tat in Frage stellt, muss mit entschlossener Gegenwehr der Staatsregierung rechnen. Wir sind das demokratische Bollwerk dagegen.“

Die gesamte Neujahrsansprache 2019 des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder zeigt das Bayerische Fernsehen am 1.1.19 um 18:40 Uhr.