Ministerpräsidenten beschließen Lockerungen der Corona-Maßnahmen – Bayern startet erst später

Am Mittwoch haben sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundesregierung auf Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie geeinigt. Die Vereinbarung lässt aber auch einigen Auslegungsspielraum, Bayern wird diesen nützen.

Lange mussten Presse und Bürger am Mittwochnachmittag auf die Pressekonferenz aus Berlin warten. Für 16:30 Uhr angekündigt begann sie erst kurz nach 18 Uhr. Es gab viel zu diskutieren zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung. In einer Videokonferenz wurde über Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhandelt. Am Ende waren es leichte Änderungen, die zudem noch einigen Auslegungsspielraum für die Bundesländer lassen (wir berichteten). In weiten Teilen hat sich aber dem Vernehmen nach die Gruppe um Bayerns Ministerpräsidenten Söder mit ihrer Meinung durchsetzen können.

Bayern startet Lockerungen später

Doch auch diese Änderungen wird Bayern aller Voraussicht nicht direkt und in vollem Umfang in Angriff nehmen. Genaues zur Umsetzung im Freistaat wird nach einer Sitzung des Bayerischen Kabinetts heute Mittag (voraussichtlich 12:30 Uhr) bekanntgegeben.

Schon jetzt ist klar, dass es möglicherweise bei der Öffnung von Einzelhandelsgeschäften eine Abweichung zur gestern besprochenen Ladengröße geben kann. Söder sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von 800 qm deutlich zu groß, dies brachte er mehrfach zum Ausdruck. Es ginge dabei nicht darum, dass die Händler die Hygieneregeln hier nicht in den Griff bekommen könnten, sondern solche Geschäfte naturgemäß mehr Kunden auf einmal in die Städte ziehen würden. Dies möchte man verhindern.

Grundschulen und Kindertagesstätten bleiben zu

Auch der besprochene Zeitpunkt für die Schulöffnungen (3. Mai) soll in Bayern so wohl nicht gehalten werden. Söder kündigte an ab 11. Mai stufenweise starten zu wollen und mit den älteren Jahrgangsstufen starten zu wollen. Möglicherweise nur mit den Abschlussjahrgängen. Grundschulen und Kindertagesstätten bleiben hingegen weiterhin geschlossen, hier soll die Notfallbetreuung erweitert werden. „Wie soll man den kleinen Kindern das Tragen von Masken vermitteln, wenn wir ältere uns schon schwer damit tun?“, so Söders Argument gegen die Öffnung.