Miss Germany 2020/2021: Die Top 5 aus Bayern steht fest – eine kommt aus Aichach

Die Wahl zur Miss Germany 2020/2021 hat begonnen. Bereits Ende August und Anfang September fanden die sogenannten Live Experiences im Studio Gleis 7 in Hamburg statt. Aufgrund ihrer Lebensgeschichte und ihrer individuellen Persönlichkeit erhielten zehn Frauen aus jedem Bundesland eine Einladung zu diesem Event und sind aus über 15.000 Bewerberinnen in diesem Jahr herausgestochen.

Bei den Live Experiences schafften die Teilnehmerinnen gemeinsam mit einem Team aus Fotografen, Videografen, Miss Germany Partner-Brands und weiteren Branchen-Experten Inhalte, die für das Online-Community-Voting genutzt wurden. Im Online-Community-Voting konnte die Community für alle Kandidatinnen abstimmen – unter anderem auch aus dem Bundesland Bayern.

Außerdem veranstaltete Miss Germany in diesem Jahr erstmalig die sogenannten „Power Community Days“, bei denen 54 Stunden lang, vom 5. Oktober . (18:00 Uhr) bis zum 7. Oktober 2020 (23:59 Uhr) noch einmal für alle Bundesländer zeitgleich abgestimmt werden konnte. Insgesamt stimmten über 500.000 Userinnen und User während des Votingszeitraums ab.

Anhand einer Durchschnittspunktzahl aus dem Online-Community-Voting wurde dann entschieden, wer es in die nächste Runde geschafft hat. Für die Teilnehmerinnen aus Bayern konnte eine Woche lang vom 14. September 2020 bis zum 21. September 2020 und während der Community Power Days abgestimmt werden. Drei Kandidatinnen schafften es dabei direkt über das Voting in die nächste Runde. Weitere zwei Kandidatinnen kamen per Wildcard weiter, die von einer Fach-Jury aus Brancheexperten vergeben wurden. So wurde die folgende Top 5 aus Bayern ermittelt:

Hannah Samira Schmidt, 24 Jahre alt aus München

Jennifer Vohberger, 30 Jahre alt aus Aichach

Mara Grimminger, 21 Jahre alt aus München

Laura Roxanna Kinnert, 26 Jahre alt aus Wildpoldsried

Nanette Willberg, 27 Jahre alt aus München

Nach dem Online-Community-Voting

Die Top 5 aus Bayern werden nun in einer digitale Challenge erneut ihre Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Die Jury sichtet daraufhin die Ergebnisse der Challege sowie die bereits erstellten Inhalte und setzt sich intensiv mit den Geschichten der Kandidatinnen auseinander. Zum Empowerment Day, der am 21. November 2020 stattfindet, werden anschließend insgesamt 32 Kandidatinnen – je zwei pro Bundesland – eingeladen. Bei diesem Event, welches im Headquarter des erneuten Brand-Partners Tamaris in Detmold stattfinden wird, lernen sich die 32 Frauen noch besser kennen. Die Persönlichkeiten und Visionen der Frauen werden in individuellen Coachings und weiteren verschiedenen Content-Produktionen noch stärker herausgearbeitet. Im Anschluss an dieses Event wird die jeweilige Gewinnerin des Bundeslandes gewählt und schafft es somit unter die TOP 16 aus ganz Deutschland. Die Siegerin des Bundeslandes Bayern hat dann am 27. Februar 2020 im Finale im Europa-Park in Rust die Chance, die neue Miss Germany 2021 zu werden.