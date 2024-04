Mit Auto in Scheune gefahren | 80-Jähriger wird bei Unfall in Pfaffenhauen schwer verletzt

Am 06.04.2024 kam es im Pfaffenhausener Ortsteil Schöneberg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer die Kirchheimer Straße in Schöneberg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er geradeaus über die Kreuzung zur Straße „An der Point“, durchquerte eine Wiese und kollidierte letztlich ungebremst mit einer Scheunenwand. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mithilfe schwerer Rettungsgeräte geborgen werden. Schwer verletzt wurde der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Am genutzten Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf eine Summe in fünfstelliger Höhe geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Kreuzung gesperrt. An der Einsatzörtlichkeit befanden sich circa 30 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, ein Rettungswagen mit einem Einsatzleiter sowie ein weiterer Notarzt. Lobend ist der Einsatz mehrerer Ersthelfer zu erwähnen, die bis zur Bergung des Verletzten vor Ort unterstützten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.