Mit den Fans im Rücken die Sieglos-Serie beenden – Der FC Augsburg empfängt Union Berlin

Heute dürfen erstmals wieder Zuschauer ein Heimspiel des FC Augsburg verfolgen. Die Weinzierl-Truppe muss mit einem Sieg über Union Berlin und dem Ende der eigenen Sieglos-Serie für den Rahmen sorgen.

Endlich dürfen heute wieder Fans ein Heimspiel des FC Augsburg live im Stadion verfolgen. Als das letzte Mal Publikum in der Arena zugelassen, hatte es gegen den FC Bayern einen 2:1-Erfolg gegeben. Doch seit 19. November ist viel passiert. In den folgenden acht Pflichtspielen gab es nur noch einen Sieg in Köln, seit fünf Partien wartet die Weinzierl-Truppe auf einen Dreier. Wenn heute Union Berlin nach Schwaben kommt, scheinen die Vorzeichen nicht unbedingt auf eine Trendumkehr zu stehen. Während der FCA sich auf dem Relegationsrang eingereiht hat, rangieren die Hauptstädter auf einem starken vierten Rang. Ambitionen auf eine Teilnahme an der Champions League hegt man in der Alten Försterei aber offensichtlich nicht. Mit Angreifer Max Kruse (Wolfsburg) und dem früheren FCAler und Union Kapitän Marvin Friedrich (Gladbach) ließen die Eisernen zwei wichtige Stützen in der Wintertransferperiode ziehen. Sven Michel (Paderborn) soll zumindest Kruse weitestgehend ersetzen. Es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft um die früheren Augsburger Rani Khedira und Andreas Luthe die Abgänge verkraften kann. FCA-Coach Weinzierl gibt aber zu bedenken: „Union funktioniert in erster Linie als Mannschaft, wir müssen von Anfang an auf Sieg spielen. Sie sind eingespielt und da wird sie auch der Abgang von Max Kruse nicht aus dem Gleichgewicht bringen.“

Auch beim FCA gab es mit dem Wechsel von Cordova zu Salt Lake City einen, wenn auch verschmerzbaren, Abgang. Auch in Augsburg gab es mit Pepi, der akutell bei der US-Nationalmannschaft ist, einen neuen Spieler. Nur einen Spieler. Manager Reuter ist es nicht gelungen, die schwache rechte Abwehrseite mit einer neuen Kraft zu stopfen und auch für die dünn besetzte Mittelfeldzentrale kam keine Verstärkung. Dass ausgerechnet jetzt auch Gruezo bei seinem Nationalteam spielt, sorgt zusätzlich für weniger Alternativen.

„Wir brauchen ein Spiel wie gegen den VfB oder gegen die Bayern, damit wir am Ende wieder mit den Fans gemeinsam feiern können.“, weiß auch Angreifer Alfred Finnbogason. Der Isländer ist wieder fit und möchte dazu beitragen, dass sein Team am Ende vor eigenem Publikum die Sieglos-Serie stoppen kann.