„Mit den Fans im Rücken können wir jeden Gegner schlagen“ | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg über Heidenheim

Der FC Augsburg konnte sich im kleinen Schwabenderby gegen Heidenheim mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Heimerfolg den dritten Sieg in Serie sichern. Der Erfolg lässt den FCA weiter in der Tabelle klettern. Das hatten die Beteiligten nach der Partie dazu zu sagen.

Ermedin Demirović: „Es war sehr körperlich und kein wirklich schönes Spiel heute, umso glücklicher sind wir über die nächsten drei Punkte. Wie es gerade läuft, macht richtig Spaß und wir sind auf einem guten Weg. Man sieht von Woche zu Woche wie wir als Einheit auftreten, jeder kämpft für jeden und wir schaffen es auch Partien wie heute bis zum Ende zu verteidigen. Wir sind eine richtig gute Mannschaft und mit den Fans im Rücken können wir jeden Gegner schlagen. Diese Euphorie müssen wir mitnehmen, trotzdem aber den Ball flach halten und uns weiter auf unsere Aufgaben konzentrieren.“

Arne Maier: „Der dritte Sieg in Folge ist ein tolles Gefühl, das hat man auch gerade in der Kabine gemerkt. Wir wussten, Heidenheim ist ein harter Brocken, viele Zweikämpfe, viele lange Bälle, aber wir haben super dagegengehalten und eine dreckige Partie durch ein Standardtor für uns entscheiden können. Damit bleiben die drei Punkte in Augsburg, das ist das Wichtigste und freut mich ungemein für die ganze Mannschaft. Jetzt steht Wolfsburg vor der Tür, darauf setzen wir unseren ganzen Fokus und wollen weiter punkten.“

Jeffrey Gouweleeuw: „Es ist wirklich ein Wahnsinnsgefühl, denn es passiert nicht oft, dass wir dreimal hintereinander gewinnen. Ich glaube aber, dass es fußballerisch insgesamt kein so gutes Spiel war, wir hatten wenige Chancen, Heidenheim eigentlich fast keine. In der zweiten Hälfte haben wir auch ein wenig die Kontrolle am Spiel verloren, aber der Sieg gibt uns trotzdem viel Selbstvertrauen, auch wenn wir auf dem Boden bleiben. Persönlich bin ich natürlich sehr froh, dass ich mit meinem Tor für die drei Punkte sorgen konnte, aber mich freut genauso für Finn und die ganze Mannschaft, dass wir zum zweiten Mal in Folge zu null gespielt haben.“

Patrick Mainka (Heidenheim): „Es war insgesamt kein gutes, kein schönes Spiel. Es gab wenige gute Torchancen. Es wurde viel gekämpft, gab viele Zweikämpfe und viele lange Bälle. Eigentlich ist es ein typisches 0:0-Spiel. Am Ende war es dann ein Standard, aber das reicht. Der letzte Punch hat gefehlt. Für den FCA ist es ein dreckiger Sieg, aber nicht unverdient.“

Tim Kleindienst (Heidenheim): „Wir müssen jetzt schauen, dass es schnell wieder zielstrebig in unserem Spiel wird und uns Sachen zutrauen. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir zu ängstlich und zu soft spielen. Aktuell gehen wir nicht dahin, wo es weh tut, dies zeichnet uns jedoch eigentlich aus. Da müssen wir ganz schnell wieder hinkommen.“

Jan Schöppner (Heidenheim): „Wir gehen selbstbewusst ins Spiel rein, wollen das Spiel gewinnen und können die 30 Punkte knacken. Die letzten Auswärtsspiele haben wir im Vergleich zu heute ein anderes Gesicht gezeigt. Es war ein Auswärtsspiel, auf das wir nicht zurückschauen wollen. Irgendwie hat in der Mannschaft heute etwas gefehlt, gerade in der Offensive war es viel zu wenig. So können wir kein Tor schießen. Wir gucken trotzdem positiv aufs nächste Spiel und wollen da wieder drei Punkte einfahren.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Wir haben heute den dritten Sieg in Folge eingefahren, das sagt etwas über die Entwicklung, welche die Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Aus meiner Sicht haben wir die erste Halbzeit kontrolliert, natürlich nicht so viele Chancen erarbeitet, konnten aber trotzdem 1:0 in Führung gehen. Das Spiel ging viel über Kampf und zweite Bälle, das haben wir gut verteidigt und am Ende verdient gewonnen. Zuhause, vor ausverkauftem Haus und unseren Fans, ist das jedes Mal ein tolles Gefühl.“









Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim): „Herzlichen Glückwunsch an Jess und sein Team. Insgesamt war es heute zwar kein richtig gutes Bundesligaspiel, dafür aber genau das, was man erwarten konnte – viel Kampf. Dass Augsburg über eine Standardsituation in Führung geht, darf uns so nicht passieren, da waren wir fahrlässig und dann wird es schwer gegen ein Team, das jetzt natürlich auch Selbstvertrauen hat. Beide Mannschaften haben in der Zentrale gut verteidigt, uns hat es in der Offensive heute aber an Durchschlagkraft und Präzision gefehlt. Natürlich ist die Niederlage ärgerlich, weil es knapp war, aber es geht weiter und eine neue Chance wartet nächste Woche zuhause auf uns.“

