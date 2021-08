Mit diesen 10 Gadgets wird der Campingausflug zum Glamping-Erlebnis

Liegen auf einem harten Boden und aufwachen mit Rückenbeschwerden. Klamme Zeltplane und Mückenstiche überall. Kalte Dosenkost. Katzenwäsche statt Duscherlebnis unter freiem Himmel. Diese Camping-Vorstellungen sind längst überholt, denn Glamping wird immer beliebter. Camping mit mehr Annehmlichkeiten – das kann jede(r) mit den richtigen Gadgets!

1. Zelte der neuen Generation

Das Camping-Erlebnis vor einigen Jahrzehnten unterschied sich deutlich von den heutigen Camping-Möglichkeiten. Einst musste häufig eine gespannte Plane zwischen Bäumen genügen, um Schutz vor Wind und Wetter zu bieten. Mittlerweile gibt es andere Zeltmöglichkeiten, denn Größe und Texturen haben sich geändert.

Camping ist nicht nur möglich, wenn es in Bayern schönes Wetter mit viel Sonnenschein und ohne Regen gibt. Die innovativen Zelte von heute halten aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit auch Regen oder Wind stand. Glamping-Zelte sind nicht nur witterungsbeständig und bieten Platz für vier und mehr Personen. Sie sehen auch optisch viel stylisher aus. Statt der bekannten Dreiecksform sind die Zelte häufig als Pavillon oder Iglu aufgebaut, bestechen insbesondere durch ihre hochwertigen Materialien. Die Nanotechnologie findet auch bei den Glamping-Zelten Anwendung und sorgt dafür, dass Regen abprallt und sich im Inneren dennoch eine trockene Camping-Atmosphäre einstellt.

Die innovativen Zelte bieten nicht nur besseres Raumklima und maximalen Schutz vor Regen und Wind, sie werden auch immer größer und komfortabler.

2. Luft gefüllte Isomatte

Harter Boden war gestern, heute gibt es luftgefüllte und selbstaufblasbare Isomatten. Bei einem Glamping-Ausflug unverzichtbar, denn auf einem harten Untergrund schlafen und schlimmstenfalls mit Rückenschmerzen aufwachen, muss heute niemand mehr. Dafür stehen Isomatten in verschiedenen Größen und Oberflächenmaterialien zur Verfügung. Wer es besonders weich mag, kann auf Matten mit samtiger Textur zurückgreifen und sich im Nu ein kuschelig-luxuriöses Nachtlager zaubern. Viele der neuen Matten haben einen selbst aufblasenden Mechanismus integriert, sodass gar kein anstrengendes Aufpusten notwendig ist. Dennoch bieten die Matten alle Annehmlichkeiten eines Camping-Abenteuers, denn sie lassen sich ebenso schnell wieder handlich verstauen und sind damit optimale Begleiter für alle Outdoor-Fans und solche, die es noch werden wollen.

3. Alu-Möbel für maximalen Genuss unter freiem Himmel

Die Lust am Glamping wird immer größer. Ein Grund dafür: Es hat sich bei der Ausstattung für die Outdoor-Abenteuer viel getan. Mit den neuen Glamping-Möbeln muss niemand mehr auf dem Boden oder harten Steinen sitzen. Warum nicht gemütlich an einem praktischen Campingtisch dinieren? Die haltbaren Alu-Möbel sind ein idealer Begleiter für alle, die es beim Camping etwas luxuriöser mögen. Zusätzliche Dekoration wie eine Vase oder das passende Picknickgeschirr sorgen zusätzlich für tolle Atmosphäre und genussvolle Momente in der Natur.

4. Melamin-Geschirr: praktisch und dennoch stilsicher

Beim Camping müssen unschönes Plastegeschirr oder Pappteller längst nicht mehr sein. Geschirr aus Aluminium ist bei vielen Camping-Freunden bliebt, denn es ist leicht und praktisch, allerdings sieht es meist weniger ansprechend aus. Außerdem kann unbeschichtetes Aluminiumgeschirr gesundheitsschädlich sein, denn unter bestimmten Umständen gibt es geringe Aluminiummengen (beispielsweise, wenn saure Speisen auf dem Geschirr serviert werden) ab.

Die bessere Variante: das glamouröse und praktische neuartige Melamin-Geschirr, das äußerst robust und in verschiedenen Designvarianten erhältlich ist. Das servierte Camping-Essen schmeckt von solch einem schönen Geschirr gleich doppelt so gut. Dennoch ist es äußerst praktisch und bruchunempfindlich, lässt sich handlich verstauen und einfach säubern. Der ideale Begleiter für alle, die auch beim Camping nicht auf das passende Geschirr verzichten möchten.

5. Solar-Lampe für romantische Ausleuchtung

Fotovoltaik- Anlagen mit Batteriespeicher finden nicht nur bei Hausbesitzern immer mehr Zuspruch. Die Solar-Technologie hat als praktische und umweltschonende Möglichkeit zur Energiegewinnung auch im Camping-Sektor Einzug gehalten. Die passende Beleuchtung ist beim Glamping nicht nur stimmungsvoll, sondern bietet auch mehr Sicherheit.

Wer beispielsweise nachts den Weg zur Toilette beschreiten muss, sollte unbedingt auf die richtige Beleuchtung setzen. Kerzen sind in der Natur häufig ungeeignet, da sie bei trockenem Gehölz rasch Brände auslösen können. Besser geeignet sind Solarleuchten, die es in verschiedenen Ausführungen gibt. Als stimmungsvolle Beleuchtung bieten sich Solar-Lichterketten an, die nicht nur um die Glamping-Stelle, sondern auch als Stimmungslicht im Feld selbst aufgespannt werden können. Als portable Ausleuchtung auf den Wegen eignen sich Solar-Laternen besonders gut.

Glamping kann praktisch und stilvoll zugleich sein: Das richtige Melamin-Geschirr, der passende Tisch und ein paar Gläser runden das Outdoor-Dinner-Erlebnis ab.

6. Kuscheliger Schlafsack der Extraklasse

Damit es auch nachts im Zelt oder romantisch unter freiem Sternenhimmel nicht zu kalt wird, empfiehlt sich der richtige Schlafsack. Für das Glamping gibt es Schlafsäcke, die sich wie das eigene Bett anfühlen. Sie sind nicht nur besonders großzügig gestaltet, sondern durch ihre qualitativ hochwertige Materialtextur äußerst hochwertig. Ein guter Doppelschlafsack beispielsweise lässt sich auf Wunsch nicht nur zum kuscheligen Zweier-Bett umwandeln, sondern mit wenigen Handgriffen auch wieder in zwei einzelne Schlafsäcke trennen. Für noch mehr Komfort sorgen die passenden Kopfteile, die sich bei Bedarf einrollen und damit zum bequemen Kissen umfunktionieren lassen.

7. Solar-Panel für Handy und Co.

Glamping soll zwar vorrangig zur Entspannung dienen, aber ab und an darf es auch hier etwas Kontakt zur Außenwelt sein. Damit das Handy oder andere technische Gadgets geladen werden können, müssen Outdoor-Fans keine schweren Batterien mitschleppen oder sich auf die Suche nach einem Stromanschluss begeben. Mithilfe der portablen Solar-Panels geht es viel leichter. Sie sind in verschiedenen Größen und Leistungsmöglichkeiten erhältlich, lassen sich auf Wunsch zusammenfalten und sind damit idealer Begleiter für jeden kleinen Glamping-Rucksack. Einmal aufgestellt, tanken sie die Sonnenenergie und geben sie später als Strom zum Laden von Handy und Co. wieder ab.

8. Kaffeeduft in der Nase? Mit der mobilen Kaffeemaschine kein Problem

Auf Kaffeegenuss beim Glamping verzichten oder nur kalten Kaffee trinken? Das muss mit den neuen Erfindungen nicht mehr sein. Unter freiem Himmel einen wohlduftenden Espresso genießen, ist mit den kleinsten Gadgets für Kaffeeliebhaber ebenfalls möglich. Es gibt beispielsweise Nano-Maschinen, die sich mit gemahlenem Kaffee oder einem Kaffeepad (abhängig vom Modell) nuten lassen. Die tragbaren Espresso-Maschinen sehen nicht nur besonders schick aus, sondern zaubern auch in wenigen Sekunden maximalen Kaffeegenuss unter freiem Himmel.

9. Aufblasbare Campingmöbel – Lounge unter freiem Himmel

Ein formschöner Klappstuhl aus Aluminium ist zum Essen zwar praktisch, doch für das gemütliche Beisammensitzen oder sogar zum Hochlegen der Füße weniger. Dafür gibt es tolle Glamping-Optionen, vor allem durch aufblasbare Möbelstücke. Eine Couch, ein Sessel oder ein Sitzsack müssen nicht sperrig oder schwer sein. Die neuen Möbelstücke für das Glamping-Abenteuer lassen sich im Nu aufblasen, oftmals durch eine integrierte Pumpe. Damit wird das Wohnzimmer unter freiem Himmel im Handumdrehen Realität.

10. Outdoor-Dusche – gleich fresh in den Morgen starten

Camping hat häufig einen Nachteil: Die Duschmöglichkeiten fehlen bzw. gibt es nicht überall warmes Wasser. Mit den neuen Outdoor-Duschen gehört auch das der Vergangenheit an. Sie sind robust und praktisch, lassen sich zudem mit einem Solar-Panel ausstatten, sodass das Wasser durch die Sonneneinstrahlung wohltemperiert werden kann.