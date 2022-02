Mit einem Sieg gegen Borussia Boden gutmachen – Der FC Augsburg reist nach Mönchengladbach

Der FC Augsburg konnte in der Vorwoche die eigene Sieglos-Serie beenden, in Mönchengladbach soll der Erfolg in einen Trend verwandelt werden. Gegen die strauchelnden Fohlen muss dafür die schwache Auswärtsbilanz aufgehübscht werden.

Es war Balsam auf die Augsburger Fußballseele. Der FCA konnte nach einigen Wochen ohne Sieg gegen Union Berlin gewinnen und so wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. Viel Zeit für Feiern blieb den Fuggerstädtern nicht. Trotz des Erfolgs blieb man auf dem Relegationsplatz 16 hängen, die Weinzierl-Truppe muss an diesem Wochenende nachlegen. Für die Schwaben geht es heute zu Borussia Mönchengladbach. In den letzten Jahren war die Elf vom Niederrhein stets ein Anwärter auf die Europapokalränge gewesen, in dieser Saison ist dies allerdings grundlegend anders. Für die Fohlen geht es, wie für Augsburg, um den Klassenerhalt. Nur ein Zähler trennt den Altmeister und die Rot-grün-weißen vor dem Aufeinandertreffen im Borussia-Park (Samstag, 15:30 Uhr). Mit einem Sieg könnte der FCA Gladbach überflügeln und die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in noch größere Sorgen stürzen. Qualitativ ist die Fohlenelf aber deutlich besser besetzt, als es der Tabellenstand aussagt, weshalb FCA-Coach Weinzierl den Hausherren auch die Favoritenrolle zuspricht. Auch wenn mit Zakaria einer der besten Spieler im Winter den Verein in Richtung Juventus Turin verlassen hatte, sollte die Truppe höheren Ansprüchen genügen. Wenn es nach dem Umfeld am Rhein geht, dann muss sie dies spätestens gegen Augsburg bestätigen.

Der FC Augsburg hat da natürlich einiges dagegen und möchte seinerseits die starke Leistung der Vorwoche bestätigen und weitere Zähler auf der Habenseite verbuchen. Bisher hatten sich die Schwaben diesbezüglich in dieser Spielzeit allerdings mehr als genügsam erwiesen.Ein Sieg aus elf Partien auf fremdem Platz, die Auswärtsbilanz ist schwach. Nun gilt es nach dem Ende der Sieglos-Serie am vergangenen Wochenende heute auch diesen Statistikteil wieder aufzuhübschen und Boden gutzumachen.

Weinzierl wird bei diesem Vorhaben auf Mittelfeldspieler Arne Maier verzichten müssen. Augsburgs Nummer 10 wurde in dieser Woche positiv auf Corona getestet. Auch Außenverteidiger Gumny steht mit einem Bänderriss nicht zur Verfügung.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Moravek, Dorsch – Hahn, Vargas – Niederlechner, Gregoritsch