„Mit Frohsinn und Humor“ – Großer Faschingsendspurt mit Umzug in Friedberg

Unter dem Motto „Mit Frohsinn und Humor“ schlängelt sich der Umzug am Faschingsdienstag, 21. Februar ab 14 Uhr durch die Friedberger Innenstadt. Aufstellung und Start ist am Volksfestplatz. Faschingsfans aus der Region dürfen sich auf über 30 geschmückte Wagen und Fußgruppen mit fantasievollen Verkleidungen und Themen freuen. So sind zum Beispiel „Disney World“, „Die Schlümpfe“, „Mario Kart“ und die „Friedberger Schlossteichwesen“ am Start. Die schönsten Umzugsgruppen werden prämiert.



Nach dem Umzug findet auf dem Marienplatz ein buntes Faschingstreiben zum Kehraus statt. Weiter geht’s bis in die Nacht hinein in den Lokalen und bei der Tiefgaragenparty in der beheizten Garage Ost.

Schnapsfrei und gute Laune

„Friedberg feiert schnapsfrei“. Mit diesem Motto wird es zum siebten Mal in Folge einen Faschingsumzug ohne harten Alkohol in den Außenbereichen Friedbergs geben. Für die Innenstadt gilt eine Verordnung, die es verbietet, Schnaps und branntweinhaltige Getränke mitzubringen, im Freien zu verkaufen oder zu verzehren.

Ablauf Umzug:

● Aufstellung: 13 Uhr am Volksfestplatz

● Abmarsch: 14 Uhr

● Zugverlauf: Aichacher- in die Ludwigstraße, am Rathaus vorbei, durch die Bauernbräu- zur Bahnhofstraße, zurück in die Münchner Straße.



Tiefgaragenparty: 15.30 bis 24 Uhr in der Garage Ost.



Verkehrshinweis:

● Die Friedberger Innenstadt ist ab Mittag weitgehend gesperrt.

● Parkmöglichkeiten eingeschränkt: P&R Linie 6 und am Bahnhof.

● Es wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen (z.B. Linie 6 oder Paartalbahn)