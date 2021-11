360° Sprachaufnahme & intelligentes KI-Mikrofon-Array

eMeet’s Konferenz-Freisprecheinrichtung OfficeCore M2 funktioniert perfekt sowohl für Besprechungsräume mit bis zu 8 Personen, als auch für die Nutzung in Ihrem Home Office, ohne dass Sie Ihr Mobiltelefon zu lange halten oder zu nahe an Ihren Computer herankommen müssen. Und für die Zeiten, in denen Sie keinen Zugang zu einem separaten und ruhigen Büro haben, kann es auch den Umgebungslärm ausblenden und bietet erstklassige Sprachqualität.

VoiceIA Patent garantiert immersiven Klang

Im Gegensatz zu anderen Freisprecheinrichtungen verfügt das eMeet Portfolio über ihre eigene patentierte Technologie zur Geräuschunterdrückung. Der eMeet Konferenzlautsprecher ist durch die Anwendung des VoiceIA Algorithmus in der Lage, kristallklaren HD-Audioqualität zu liefern. Die akustische Echounterdrückung eliminiert das Echo vollständig, und die geräuschisolierenden Mikrofone garantieren auch in lauten Außenbereichen ein überragendes Erlebnis. Ganz gleich, ob in einem Besprechungsraum oder in Ihrem Home Office, telefonieren Sie einfach und genießen Sie eine lebensechte Kommunikation.

Einzigartiges Design speziell für Besprechungen

eMeet ist ein Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Büroprodukten spezialisiert hat. Die strikte Abschirmung und Optimierung des Designs, die Wahl von flugzeugtauglichem Aluminiummaterial sowie die Integrierung kühler interaktiver Beleuchtungen und das gehobene Touchpanel machen das Produkt zu einem wertvollen Business Begleiter.