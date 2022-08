Viele Menschen wünschen es sich, unterwegs beim Campen oder einfach nur so immer mit ausreichend Strom versorgt zu sein. Was bei einigen noch Wunschdenken ist, wird bei anderen wahr: mit dem Jackery Solargenerator 1000. Was das Set kann und weshalb sich gerade das gesamte Set lohnt, zeigt dieser Artikel. Außerdem verlosen wir einen Jackery Solargenerator 1000 an unsere Leser. Mehr dazu am Ende dieses Artikels.

Was kann der Jackery Solargenerator 1000?

Der Jackery Solargenerator 1000 besteht aus der tragbaren Power Station Explorer 1000 und 2x dem Solarpanel SolarSaga 100W, die zusammen eine grüne, leise und praktische Energielösung ergeben.

Das Set eignet sich für jeden, der unterwegs ist und seine Geräte mit Strom versorgen will. Dabei ist es egal, ob es einfach nur um Smartphone und Tablet geht oder ob Haushaltsgeräte beim Campen Strom benötigen. Auch die Kühlbox kann den ganzen Tag Getränke kühlen – mithilfe der Powerstation.

Im Lieferumfang ist zudem ein Ladegerät für eine 230V-Steckdose und ein KFZ-Ladekabel (12V) enthalten, was für maximale Flexibilität sorgt, auch wenn mal gar keine Sonne scheint.

Damit sie mobil nutzbar ist, ist sie kompakt und handlich gebaut. Mit ihren 33,3 x 23,3 x 28,3 cm und einem Gewicht von 10 kg kann sie überallhin transportiert werden. Sie hat gerade einmal die Größe von einem Radio.

Die Powerstation macht es möglich, bis zu vier Geräte gleichzeitig aufzuladen. Dazu bietet sie zahlreiche Anschlüsse: Neben zwei Haushaltssteckdosen verfügt das Gerät über einen USB-A-Anschluss, zwei USB-C-Anschlüsse und einen DC 12 V-Ausgang. Die Kapazität liegt bei ganzen 1000 Wh.

Eine eingebaute Lampe kann als automatisches SOS-Signal genutzt werden

Nachhaltigkeit dank Solarenergie

Strom kann sehr teuer werden. Wer sein Geld sparen und zusätzlich etwas Gutes für die Umwelt tun möchte, ist mit dem Jackery Solargenerator 1000 ideal beraten. Es funktioniert mit Solarenergie, weshalb kein Anschluss an eine Stromquelle notwendig ist. Ein weiterer Vorteil dieser Möglichkeit ist, dass Nutzer überall ihre Geräte aufladen können. Es wird ein Maximum an Flexibilität gewährleistet.

Mit dabei ist sind zwei 100 Watt-Solarmodule, die über einen Y-Adapterstecker (MC4) an den Explorer 1000 angeschlossen werden.

Dank MPPT-Laderegler kommt man in den Genuss höchster Effizienz. Nach einer Ladezeit von nur 9 Stunden ist die Jackery EXPLORER wieder voll aufgeladen.

Das LC-Display des Explorer 1000

Man ist unterwegs und will immer den Überblick über den Energiestand behalten? Dafür sorgt die Jackery EXPLORER 1000 mit einem innovativen LC-Display. Dieses gibt Informationen über den Ladestand, die Eingangsleistung sowie die Ausgangsleistung. Man hat also immer genau im Blick, wie viel Energie in die Powerstation hineinfließt und wie viel man ihr entnimmt.

Das ist nicht nur dann von Vorteil, wenn man überprüfen will, ob das Gerät wieder aufgeladen werden muss. Auch dann, wenn man gerade dabei ist, das Solarpanel richtig zur Sonne auszurichten, ist das LC-Display eine große Hilfe. Durch die angezeigten Informationen weiß man genau, wann das Panel richtig steht, sodass maximale Energie generiert wird.

Fazit: Für wen eignet sich der Jackery Solargenerator 1000

Der Jackery Solargenerator 1000 eignet sich für jeden, der unterwegs über Strom verfügen möchte, aber wie beispielsweise beim Campen keine Steckdose zur Hand hat. Mit der Powerstation lassen sich zahlreiche Geräte aufladen. So ist man mit der Powerstation für jede Situation gerüstet.

Aber nicht nur für das Camping ist das Paket eine nützliche Anschaffung. Auch bei Stromausfall Zuhause kann das Gerät wichtige Dienste leisten und z.B. die Stromversorgung für den Kühlschrank oder eine Gefriertruhe liefern, damit keine Lebensmittel verderben und weggeworfen werden müssen. Der Preis von 1.899,60 Euro ist zwar kein Pappenstiel, Wert ist es das Bundle aber auf jeden Fall.

Und wer nicht ganz soviel Leistung benötigt, sollte sich den Jackery Solargenerator 500 ansehen. Er hat zwar nicht ganz so viel Power wie das 1000er-Modell, ist dafür aber leichter und preisgünstiger.

