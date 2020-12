Mit Grillspieß zugestochen | Gefährliche Körperverletzung in Lechhausen

Am 24.12.2020 feierten mehrere Personen in einem Hinterhof in der Wankstraße. Hierbei kam es unter erheblichem Alkoholkonsum gegen 20:30 Uhr zum Streit zwischen einem 31 jährigen und 22 jährigem Mann.

Laut Zeugenaussagen soll der 22 Jährige mit einer Axt auf den Älteren losgegangen sein. Dieser konnte den Schlag abwehren und hat sich dabei leicht an der Hand verletzt. In der Folge stach der 32 Jährige dem Angreifer mit einem Grillspieß in den Bauch.

Der junge Mann wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, nach dem zunächst flüchtigen Beteiligten, kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Mann hat sich selbst bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost gestellt.

Freitag, 25. Dezember 2020

