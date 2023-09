Mit Messer bewaffneter Mann sorgt für Polizeigroßeinsatz in Pfronten

Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der Straße Im Oberried in Pfronten ein größerer Vorfall, der einen Polizeieinsatz erforderte. Ein 28-jähriger Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und drohte, sich mit einem Messer selbst zu verletzen.

Aus diesem Grund wurden zahlreiche Polizeikräfte an den Ort des Geschehens entsandt. Insgesamt waren 47 Polizisten, ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Gegen 14:50 Uhr gelang es den Beamten der Zentralen Einsatzdienste, den 28-Jährigen zu überwältigen, nachdem er das Messer niedergelegt hatte. Weder der Mann noch die Einsatzkräfte wurden dabei verletzt. Anschließend wurde der Mann aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.