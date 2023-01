Der FC Augsburg startet mit neuen Kräften nach der langen WM-Pause in das neue Jahr. Bei Borussia Dortmund wartet allerdings gleich ein harter Brocken auf Rückkehrer Enrico Maaßen und seine Truppe.

Am 12. November 2022 musste sich der FC Augsburg dem Abstiegskonkurrenten VfL Bochum vor eigenem Publikum mit 0:1 geschlagen geben. Der FCA ging das siebte Spiel in Serie nicht als Sieger vom Feld. 71 Tage sind seitdem vergangen, eine halbe Ewigkeit. Beim Bundesligisten vom Lech ist in dieser Zeit einiges passiert.

Transfers: Jungbrunnen für den Kader

Fünf größtenteils recht junge und offensive Spieler wurden verpflichtet, mit Florian Niederlechner (Hertha) und Raphael Framberger (Sandhausen) wurden zwei Kicker abgegeben.

Auch mit Carlos Gruezo wird nicht mehr gerechnet, der ecuadorianische Mittelfeldspieler bemüht sich um einen Vertrag in der nordamerikanischen MLS. Augsburgs Trainer Enrico Maaßen zeigt sich mit dem jetzigen Kader sehr zufrieden: „Wir haben sowohl qualitativ als auch in der Breite einen Schub gemacht. Alle Jungs, die wir geholt haben, sind sehr flexibel und bringen wichtige Elemente für unser Spiel mit. Alle Neuzugänge brennen darauf, für den FCA zu spielen.“

Wenn es für die Fuggerstädter heute bei Borussia Dortmund (15:30 Uhr) wieder mit der Bundesliga losgeht, könnten die Neuen bereits wichtige Rollen zugeteilt bekommen. Yeboah (von Genua CFC) ist wohl auf der rechten Außenbahn für den immer noch verletzten Hahn vorgesehen, Beljo (von Osijek) könte für den gelb gesperrten Berisha in die Startelf rücken.

Den größten Teil der Vorbereitung und das Trainingslager in Spanien hatten die Neuzugänge, mit Ausnahme von Engels (Club Next/Brügge), noch nicht mitmachen können. Es bleibt abzuwarten, wie das Zusammenspiel mit den neuen Kollegen schon funktioniert. Maaßen legte in der Winterpause größtes Augenmerk auf eine stabile Verteidigungsarbeit seiner Mannschaft, dies wird gegen den BVB auch vonnöten sein.

Ziel: Mit einem Erfolgserlebnis in die englische Woche

Borussia verfügt gerade im Angriff (wieder) über große Qualität, mit dem nach einer Krebserkrankung zurückgekehrten Sebastian Haller verfügt Cheftrainer Edin Terzic über einen weiteren Trumpf.

Maaßens Team steht nach der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte (zuvor BVB II) vor einer schwierigen englischen Woche. Nach der Partie im Signal Iduna Park warten auf die Rot-grün-weißen das Heimspiel gegen Mönchengladbach (Mittwoch, 20:30 Uhr) und zum Rückrundenstart beim SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) weitere schwere Aufgaben. Ein guter Re-Start in Dortmund könnte das nötige Selbstvertrauen für diese Aufgaben bringen. Die Sieglos-Serie soll möglichst nicht in das neue Jahr mitgezogen werden.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Dorsch, Rexhbecaj – Maier, Demirovic – Beljo, Yeboah