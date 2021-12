Mit Online-Gutscheinen und Rabatten beim Internetkauf sparen

Schnell hat man beim Onlineshopping mehr im Warenkorb als eigentlich geplant war. In der Regel verlässt man dann relativ schnell wieder den Shop oder gibt aber viel mehr Geld als geplant aus. Doch beide Varianten sind eigentlich gar nicht nötig, denn mit entsprechenden Online-Gutscheinen und Rabatten können Sie beim Internetkauf einiges an Geld sparen. Doch wo findet man diese Gutscheine und welche Arten gibt es? Wir erklären Ihnen im Folgenden, worauf Sie beim Shoppen mit Gutscheinen achten sollten und wann sich das Sparen wirklich lohnt.

Wie findet man die Online-Gutscheine?

Suchen Sie vor dem Onlinekauf über Ihre Suchmaschine nach Online-Gutscheinen für den jeweiligen Shop oder bestimmte Produkte. Es gibt jedoch auch viele Portale, auf denen alle aktuellen Online-Gutscheine aufgeführt werden. Dort können Sie ebenfalls nach dem gewünschten Anbieter suchen. So finden Sie schnell und einfach entsprechende Gutscheine oder Rabatte, wenn verfügbar, und sparen einiges an Geld. So können Sie zum Beispiel auch aktuell im Zooplus Onlineshop Geld sparen, durch die entsprechenden Gutscheine von Tripplo. Da macht das Online-Shopping gleich doppelt Spaß.

Lohnt sich das Online-Shopping mit Gutscheinen oder Rabattcodes?

Oftmals kommen die Rabatte und Gutscheincodes sogar direkt zu Ihnen: Viele Online-Händler schicken Bestandskunden Werbemails, in denen mit tollen Gutscheinen geworben wird. Aber auch im Shop selber blinken immer wieder Rabattcodes auf. Doch lohnt sich das wirklich? Generell gilt, dass Online-Gutscheine eine tolle und einfache Möglichkeit sind, um Geld zu sparen. Vor allem, wenn Sie sehr teure Anschaffungen planen oder regelmäßig online shoppen, können Sie durch die Online-Gutscheine einiges an Geld sparen.

Beachten Sie dabei jedoch, dass es sich natürlich nicht lohnt, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen nur kaufen, da ein Gutschein verfügbar ist. Teilweise sind diese auch an Mindestbestellwerte gekoppelt und schnell landen Produkte im Warenkorb, die Sie eigentlich gar nicht brauchen. Überlegen Sie sich also vorher, was Sie wirklich kaufen möchten und schauen Sie dann, ob es einen passenden Gutschein gibt.

Win-Win-Situation für Webshop und Kunden

Online Gutscheine gibt es nicht nur in kleinen Shops, sondern auch die großen Versandhäuser bieten immer wieder tolle Angebote. Die Unternehmen versuchen dadurch natürlich neue Kunden zu generieren und Sie als Kunde sparen dadurch Geld. Beide Seiten gewinnen also, weshalb Sie beim nächsten Online-Einkauf unbedingt nach passenden Gutscheinen suchen sollten, so entgeht Ihnen kein Schnäppchen mehr.

Wie löst man die Gutscheine ein?

Sobald Sie einen passenden Gutschein gefunden haben, klicken Sie einfach darauf und lösen Sie ihn ein. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Code und der Onlineshop angezeigt werden. Innerhalb des Bestellprozesses beim jeweiligen Händler kann der Rabattcode dann eingelöst werden und Sie erhalten direkt die entsprechende Summe gutgeschrieben.

Bedingungen beachten

Bei jedem Online-Gutschein sollten die entsprechenden Bedingungen beachtet werden. Dazu zählen zum Beispiel die Gültigkeitsdauer und die Anforderungen, die notwendig sind, um den Gutschein online einzulösen. Oftmals sind die Gutscheine eingeschränkt und nur für Neukunden gültig oder erfordern einen Mindestbestellwert. Nicht jeder Gutschein besteht aus einem Code, bei manchen Anbietern wird der Gutschein auch automatisch aktiviert, wenn Sie auf die Aktionsseite klicken. Ohne weitere Eingabe erhalten Sie dann im Zahlungsprozess den Rabatt.

Durch Online-Gutscheine können Sie also schnell und einfach einiges an Geld sparen. Schauen Sie vor jedem Einkauf kurz nach, Sie werden viele passende Angebote finden. (pm)