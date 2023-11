Mit Unterstützung aus Manchester schlägt der FV Illertissen den 1.FC Nürnberg

Mit einem 3:1(2:1) Sieg beendete der FV Illertissen das Fußballjahr, bot eine insgesamt ausgereifte und überzeugende Leistung gegen einen keineswegs schlechten Gegner. Angefeuert von einer größeren Gruppe aus Manchester, allesamt Fans von Manchester United, war auf Seiten der Einheimischen Yannick Glessing der Matchwinner. Ihm gelangen zwei Treffer, einen weiteren Treffer bereitete er mustergültig vor.

Das war in der 9. Minute der Fall, nachdem die Nürnberger eine Minute zuvor durch den 15. Saisontreffer von Julian Kania und einem katastrophalen Fehlpass im Illertisser Mittelfeld mit 1:0 in Führung gegangen waren. Der Illertisser Torjäger Hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und seine anschließende Hereingabe brauchte Daniele Gabriele nur noch über die Linie zum 1:1 drücken. Nachdem Torhüter Felix Thiel nach einer knappen Viertelstunde glänzend gegen den allein vor ihm auftauchenden Pedro Muteba gerettet hatte, bot sich im Gegenzug Yannick Glessing eine tolle Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Einen Querpass von Daniele Gabriele brachte er aber zwei Mal am exzellent reagierenden Torhüter Jan Reichert nicht vorbei. Die Illertisser ließen sich jedoch nicht entmutigen, ihr unbedingter Siegeswille war immer wieder zu spüren. Nachdem Nico Fundel nach einer Ecke und einem Gewühl beinahe die Führung für den FVI geschafft hätte, nahm Yannick Glessing die ‚Sache‘ selbst in die Hand. Auf Höhe des Elfmeterpunktes setzte er zu einem überlegten Schlenzer an, traf zum 2:1 in den Winkel. Es war jedoch klar, dass dieser knappe Rückstand für den Club Nachwuchs zu Beginn der zweiten Hälfte noch kein Grund war, aufzugeben. Sie gingen mit viel Wucht und Energie in die zweite Spielhälfte, doch die Illertisser Defensive stand sehr sicher. Dazu gehörte natürlich auch Torhüter Felix Thiel, der in der 78. Minute nach einer Freistoßflanke toll reagierte. Im direkten Gegenzug war die Partie dann wohl entschieden, denn Yannick Glessing ließ seinen Gegenspieler stehen und traf mit Saisontor Nummer 10 zum 3:1. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spielausgang“, fasste Trainer Holger Bachthaler das Geschehen zusammen. „Wir hatten uns vorgenommen, das Fußballjahr mit einem Sieg zu beenden. Man hat gesehen, dass die Jungs von Anfang an alles dafür getan haben. Wir mussten gegen den Ball viel investieren, das haben die Jungs bravourös gemacht.“

FV Illertissen:Thiel- Omore, Jeck, Neuberger, Fundel- Kircicek(88. Schwarzholz), Zeller(58. Pudic), Kilic(80. Held), Mannhardt(84. Katsianas-Sanchez), Gabriele(75. Helmer), Glessing

PS:Bis aus Manchester waren Fans nach Illertissen gekommen, um den FVI anzufeuern. Auf Grund einer Wette, die sie bei der Übertragung des DFB Pokalspiels FV Illertissen – Fortuna Düsseldorf abgeschlossen hatten, beschlossen sie, eines Tages nach Illertissen zu kommen