Mitarbeiterin des Ausländeramts Unterallgäu wegen Bestechlichkeitsverdacht festgenommen

Mitte Dezember 2025 entdeckte das Landratsamt Unterallgäu im Rahmen eines internen Controllings Unregelmäßigkeiten im Ausländeramt. Aufenthaltstitel wurden ohne die erforderliche rechtliche Prüfung ausgestellt.

Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Urkundenfälschung

Die Kriminalpolizei Memmingen leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin des Ausländeramts ein, aufgrund des Verdachts der Bestechlichkeit und Falschbeurkundung im Amt. Hinweise deuteten darauf hin, dass eine kroatische Verwaltungsangestellte von 2021 bis Ende 2023 Aufenthaltstitel ohne gesetzliche Grundlage erteilt und dafür Gegenleistungen verlangt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Durchsuchungsbeschlüsse für den Arbeitsplatz und die Wohnung der Verdächtigen, die vom Amtsgericht Memmingen erlassen wurden. Ein Haftbefehl gegen die Tatverdächtige wurde ebenfalls erlassen.

Durchsuchung und Festnahme der Verdächtigen

Am Montag, den 22. Dezember 2025, führte die Kriminalpolizei Memmingen die Durchsuchungen durch und nahm die Angestellte fest. Der Haftbefehl wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter bestätigt, allerdings aufgrund der aktuellen Gesamtsituation außer Vollzug gesetzt. Das Landratsamt Unterallgäu ergriff sofort entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen leitet das zuständige Fachkommissariat der KPI Memmingen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

Unschuldsvermutung bleibt bestehen

Besonders hingewiesen wird auf die bis zur rechtskräftigen Verurteilung geltende Unschuldsvermutung.