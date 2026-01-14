Newsletter
Mittelfranken Polizei startet soziale Medienkampagne für Verkehrssicherheit
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mittelfranken Polizei startet soziale Medienkampagne für Verkehrssicherheit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Bayerische Staatsregierung verfolgt mit dem Verkehrssicherheitsprogramm ‚Bayern Mobil – sicher ans Ziel‘ das ehrgeizige Ziel, die Verkehrssicherheit bis zum Jahr 2030 auf Bayerns Straßen zu steigern. Unter dem diesjährigen Motto ‚Sicherheit auf Landstraßen‘ soll das Risiko von Unfällen minimiert werden. Auch das Polizeipräsidium Mittelfranken widmet sich intensiv der Verkehrssicherheitsarbeit, indem es eine neue Kampagne in den sozialen Medien gestartet hat.

Anpassbarer Leitsatz für mehr Sicherheit

Mit dem flexiblen Leitsatz ‚NULL RISIKO – 100 % LEBEN‘ hat das Polizeipräsidium Mittelfranken in der vergangenen Woche seine neue Social-Media-Kampagne gestartet. Ziel der Kampagne ist es, regelmäßig auf den polizeieigenen Social-Media-Kanälen Beiträge zur Sicherheit im Straßenverkehr zu posten. Diese sollen den Lesern wichtige Hinweise und Tipps zur Verfügung stellen.

Social Media zur Verkehrssicherheit

Interessierte können die Beiträge zur Verkehrssicherheit über verschiedene Plattformen abrufen: Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram sowie über den WhatsApp-Kanal der Polizei Mittelfranken. Die Kampagne setzt darauf, die Bevölkerung aktiv zu sensibilisieren und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Erstellt durch: Christian Seiler

