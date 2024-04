Mittelfußbruch | Elvis Rexhbecaj fehlt dem FC Ausgburg die restliche Saison

Für die restlichen Saisonspiele muss der FC Augsburg auf Elvis Rexhbecaj verzichten. Der 26-Jährige, der im Spiel am Osterwochenende gegen den 1. FC Köln (1:1) als Kapitän aufgelaufen war, hat sich im Duell gegen seinen ehemaligen Verein einen Mittelfußbruch im rechten Fuß zugezogen. Nach einem Foulspiel nach der Pause musste der Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison 31 und auch in dieser Saison schon 25 Bundesliga-Spiele für den FCA absolviert hat, in der 57. Minute ausgewechselt werden. Nach einer Operation, die am Donnerstag durchgeführt wird, startet im Anschluss seine Reha.

„Das ist eine bittere Diagnose für Elvis und unser Team. Wir drücken ihm die Daumen für die anstehende Operation und Reha. Elvis ist ein Kämpfer, der sich nicht aus der Bahn werfen lässt. Daher sind wir überzeugt, dass er zur neuen Saison wieder bereit sein wird, für die Mannschaft auf dem Platz da zu sein“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

„Ich war in den letzten Jahren fast immer fit und konnte viele Spiele absolvieren. Daher ist die Verletzung sehr ärgerlich, zumal auch eine Operation nötig ist. Aber ich blicke zuversichtlich nach vorne und bin sicher, dass ich nach der Reha gestärkt zurückkommen werde. Den Jungs wünsche ich für den Saisonendspurt weiterhin viel Erfolg“, lässt sich Elvis Rexhbecaj nicht unterkriegen.