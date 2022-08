Heute Abend ereignete sich gegen 17 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Mittelneufnach, Brunnenstraße, bei dem ein 82-Jähriger von der Straße abkam und in ein Wohnhaus fuhr.

Der Rentner war auf der Stelle tot, seine beiden jüngeren Mitfahrer wurden verletzt. Zwei Rettungshubschrauber landeten in der Nähe. Die Feuerwehr war mit großem Aufgebot im Einsatz. Zusätzlich rückte das THW Schwabmünchen an, um das schwer beschädigte Wohnzimmer des Wohnhauses, in das der PKW fuhr, nachdem er sogar eine massive Leitplanke durchbrochen hatte, abzustützen.

Dies war notwendig, bevor das Fahrzeug geborgen werden konnte, da Einsturzgefahr bestand. Ein Gutachter kam vor Ort, um die Unfallursache zu ermitteln.

Zur Unfallursache lagen zunächst keine Informationen vor.