Dienstag, November 18, 2025
0.6 C
London
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Mittelstand bereitet sich auf Großaufträge der Bundeswehr vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der deutsche Mittelstand richtet sich auf die erwarteten Großaufträge der Bundeswehr aus. Das bekommt auch der “Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie” zu spüren: Seit November 2024 habe sich die Mitgliederzahl von 243 auf 440 fast verdoppelt, wie das “Handelsblatt” berichtet.

Mittelstand Bereitet Sich Auf Großaufträge Der Bundeswehr Vor
Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zwei Drittel der Mitglieder kommen aus dem Mittelstand und haben damit weniger als 300 Beschäftigte. “Wir werden von Interessenten überrannt”, sagte Cathrin Wilhelm, Mittelstandsbeauftragte des BDSV der Zeitung. “Viele Unternehmen sind Zulieferer aus der Autoindustrie und dem Maschinenbau kämpfen um Auslastung. In der Verteidigungsbranche sehen sie nun die Chance auf Wachstum”.

Die Chance dafür ist da. “Wer über Technik, Fertigungskompetenz und Qualitätsstandards verfügt, prüft verstärkt, ob er sich als Zulieferer für Rüstungs- oder Verteidigungsaufträge positionieren kann”, sagte Fabian Kienbaum, der mit seiner Personalberatung Familienbetriebe berät. Dabei gehe es vor allem um mechanische Bauteile, Montage oder Beschichtungen. “Der Bedarf an qualifiziertem Personal für die Gestaltung dieser Transformationen ist riesig”, so Kienbaum.

Schwierigkeiten bestehen noch in der Finanzierung. “Für viele mittelständische Unternehmen ist die Kapitalbeschaffung immer noch eine große Hürde im Bereich Defense”, sagte Wilhelm. Zwar hätten bereits einige Banken und Fonds ihre Statuten geändert, mit denen sie in der Vergangenheit Rüstung als nicht-ethisches Investment ablehnten. Dennoch stocke die Finanzierung zum Aufbau der Kapazitäten. Denn die meisten Großaufträge seien noch nicht bei den Zulieferern angekommen und die Banken zögerten mit Finanzierungen.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

