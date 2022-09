Nach dem Auslaufen des Tankrabatts fordert die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) eine Erhöhung der Pendlerpauschale. „Der Tankrabatt war nichts weiter als ein Strohfeuer“, sagte die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).

Strukturell habe sich in den vergangenen drei Monaten nichts getan, kritisierte die CDU-Politikerin. „Eine einfache und unbürokratische Lösung, von der die Millionen Menschen in unserem Land profitieren würden, wäre die Erhöhung der Pendlerpauschale auf einheitlich 60 Cent/km ab dem ersten Entfernungskilometer.“ So würden Arbeitnehmer, die sich „fleißig jeden Tag auf den Weg zur Arbeit machen“, entlastet, sagte Connemann.

Foto: Autobahn, über dts Nachrichtenagentur