Der Miweba MSpa Mono Whirlpool aufblasbar im Test

Anzeige | Aktuell ist unklar, wann Thermen, Schwimmbäder oder andere Wellnesseinrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie wieder öffnen dürfen. Die Alternative ist ein Whirlpool im eigenen Garten für Entspannung und Spaß in einer stressigen Zeit. Besonders praktisch sind hier aufblasbare Whirlpools, denn sie sind leicht, preisgünstiger und im Handling deutlich flexibler als feste Modelle. Mit dem MSpa F-MO061 Whirlpool aufblasbar von Miweba haben wir uns ein echtes Premiummodell für Sie angesehen.

Extrem Robust dank Drop-Stitch 6-Schicht-PVC

Im Gegensatz zu einfacheren Modellen bestehen die Wände des Miweba MSpa Whirlpool Mono aus extra dickem Rhino-Tech 6-Schicht-PVC mit Drop-Stitch-Konstruktion, was eine hohe Festigkeit und langen Spaß garantiert. Beim Drop-Stitch-Verfahren werden Materialschichten durch zahlreiche Polyesterfäden sicher und fest miteinander verbunden.

1 von 3

Der Whirlpool hat einen Durchmesser von 1,73 Metern und ist 65 cm hoch. Durch das extrem feste Material ist die Außenwand mit nur 5 Zentimetern extrem schlank und bietet so innen mit 1,63 Metern mehr Platz, als so manche Pools mit einem Außendurchmesser von bis zwei Metern. Der aufblasbare Whirlpool bietet deshalb bequem Platz für bis zu 6 erwachsende Personen.

Schneller und einfacher Aufbau

Der Aufbau ist in weniger als 45 Minuten bequem möglich und durch die sehr gute Beschreibung auch für „Whirlpool-Anfänger“ kein Problem. Bis zu 1429 Liter Wasser kann der Whirlpool aufnehmen.

1 von 12

Sauberes Wasser dank UV-Licht und Ozon

Für sauberes und klares Wasser sorgen ein integrierter Ozongenerator und UV-C Wasserreinigung. Das UV-C-System ist direkt während des Badens aktiv und entfernt beim Filtervorgang viele Keime aus dem Wasser. Den Ozongenerator kann man vor oder nach dem Baden einschalten, um das Wasser und den Pool von Algen und Bakterien zu befreien. Die Kombination beider Technologien bekämpft damit erfolgreich bis zu 60 Bakterienarten. Zusammen mit der antibakteriellen Innenauskleidung bietet Ihnen der Whirlpool ein Höchstmaß an Hygiene und reduziert somit die Menge benötigter Reinigungsmittel wie z.B. Chlor.

Der automatische Smart-Filter hält das Wasser im Outdoor-Whirlpool auch dann sauber, wenn er gerade nicht benutzt wird. Befindet sich der Pool im Stand-by-Modus, schaltet er den Filter im Abstand von vier Stunden jeweils für 60 Minuten automatisch ein.

Einfache Bedienung

Dank der All-in-One Control Box ist eine einfache und intuitive Bedienung des Whirlpools kein Problem. Sie besteht aus einem wasserfesten Design und hat ein übersichtliches Bedienfeld. Die Kontrollbox steuert unter anderem die Hygienetechnologien des Pools, also das UV-C-Licht und den Ozongenerator, die Whirlpool-Funktion sowie die Heizung des Pools. Die Whirlpool Funktion hat 3 verschiedene Stärken (Stufe 1:100W, Stufe 2: 500W, Stufe 3: 720W und kann so flexibel gesteuert werden.



Das PTC-Schnellheizsystem besitzt ein energieeffizientes High-Performance-Heizelement aus Keramik. Stellen Sie Ihre Wunschtemperatur einfach auf einer Skala zwischen 20 und 40 Grad ein. Die Heizung erledigt dann den Rest und erwärmt das Poolwasser um bis zu zwei Grad Celsius pro Stunde. Damit gehört sie zu den sehr schnellen Heizsystemen unter den Outdoor-Whirlpools.

Extrem Leise – kein Ärger mit den Nachbarn

Die leistungsstarke Pumpe gehört zu den weiteren technischen Highlights. Sie sprudelt durch insgesamt 138 Luftdüsen das Wasser auf und sorgt so für den gewünschten Whirl- Effekt. Sie ist im Vergleich zu anderen Modellen sehr leise, dies schont die Ohren und verhindert Ärger mit den Nachbarn.

Wellness pur – sogar im Winter

Dieser aufblasbare Whirlpool bringt perfekt das Gefühl von Luxus und Wellness in den eigenen Garten. Er eignet sich hervorragend, um den Alltagsstress abzubauen und kompromisslos zu entspannen. Das großzügige Platzangebot sorgt für viel Komfort, auch wenn er von mehreren Personen gleichzeitig genutzt wird.

1 von 5

Für einen festen Whirlpool in ähnlicher Größe und Leistungsspektrum sind Preise über 8.000 Euro keine Seltenheit. Hinzu kommt dann noch der mühsame Aufbau und Transport, die Inbetriebnahme (oft Starkstrom notwendig) und häufig noch eine fachkundige Abnahme für die Gewährleistung.

Sie möchten das Wasser in Ihrem Garten-Whirlpool nicht ablassen, wenn die Tage und Nächte wieder frostiger werden? Sie möchten auch im Winter gerne im beheizten Pool baden? Kein Problem: Dank seiner Anti-Frost-Funktion ist der Pool – auch mit Wasser gefüllt – winterfest.

Mit dem Whirlpool der Firma Miweba geht es deutlich leichter, schneller und günstiger. Es muss auch kein dauerhafter Standort bestimmt werden. Er kann im Schatten oder in der Sonne aufgebaut werden. An Tagen, an denen der Platz benötigt wird, kann der Whirlpool entweder ordentlich abgedeckt werden oder aber in nur wenigen Minuten vollständig abgebaut werden.

Fazit des zum Miweba MSpa Whirlpool aufblasbar

Der Miweba MSpa Whirlpool Mono ist ohne Zweifel des Premiummodell unter den aufblasbaren Whirlpools. Er vereint alle Vorteile von aufblasbaren Whirlpools in sich, ohne auf die Robustheit und hochwertige Technik von viel teureren, festen Whirlpools verzichten zu müssen. Für aktuell 1.249,99 Euro gibt es den aufblasbaren Whirlpool im Onlineshop von Miweba.

Der Lieferumfang

SPA-Abdeckung mit Schnalle und aufpumpbarer Bladder

Whirlpool-Wanne

All-in-One-Steuerkasten + Abdeckung in U-Form

Filterkartusche mit Maschendecke * 2 + Filterkartuschenboden * 1

23,5″-Hochdruckpumpe, Blähschlauch, Manometer, Dichtungsring

Wärmeerhaltende Schaumstoffmatte

Adapter für Whirlpool-Ablassventil

Schraubenschlüssel für Einlass und Auslass

Schraubenschlüssel für Aufblasventil

Reparatur-Set

Alle Bilder