Mobile Impfteams haben im Landkreis Günzburg bereits 620 Menschen geimpft

Erst Impfen, dann shoppen gehen oder ein Pieks nach dem Schwimmbadbesuch? Das mobile Impfteam ist seit mehr als zwei Wochen im Landkreis Günzburg unterwegs, um Impfwilligen eine schnelle, einfache und unkomplizierte Impfung gegen das Corona-Virus zu ermöglichen.

Das Impfmobil wird gut angenommen. 15 Stationen hat das mobile Impfteam bereits angefahren, insgesamt wurden bislang 620 Impfungen verabreicht. Zur Verfügung standen jeweils die Impfstoffe von Biontech und der Einmal-Impfstoff Johnson&Johnson.

Die meisten Impfdosen wurden beim Auftakt am 17. Juli 2021 am Marktplatz in Günzburg verabreicht: 80 Menschen haben dort eine Impfung erhalten. Gut angenommen wurde auch das Angebot, sich nach einem Besuch im Gartenhallenbad Leipheim impfen zu lassen. Dort wurden am 25. Juli 2021 genau 69 Impfdosen verimpft.

„Nicht alle Menschen können den Gang ins Impfzentrum so einfach in ihren Alltag einbinden. Deshalb wollen wir die Menschen dort abholen, wo sie ihren Alltag verbringen“, sagt Landrat Hans Reichhart. „Und die Zahlen zeigen, dass wir damit den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir haben noch einmal mehrere Hunderte Impfwillige mit unseren mobilen Impfteams erreicht.“

Natürlich werden die Menschen, die sich impfen lassen möchten, zuvor medizinisch aufgeklärt und bleiben – wie im Impfzentrum auch – nach der Impfung noch für eine kurze Zeit unter medizinischer Beobachtung.

Weitere Terminen der mobilen Impfteams sind im Internet unter https://www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/impfzentrum aufgelistet. Auch in den Impfzentren können Impfwillige weiterhin eine Impfung erhalten – und zwar ohne Terminvereinbarung. Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 8 bis 16 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 12 bis 19 Uhr. Sonntags sind die Impfzentren in Günzburg und Krumbach im Wechsel geöffnet.

Aus organisatorischen Gründen muss ein Termin des mobilen Impfteams abgesagt werden. Eigentlich war geplant, dass das Impfmobil am Samstag, 14. August 2021 von 12 bis 16 Uhr am Mehrgenerationenhaus Leipheim Station macht. Dieser Termin findet nicht statt.